Kasi-Jesper er personligt konkurs

Jesper Laustrup Nielsen, der måske bedre er kendt som 'Kasi-Jesper', er taget under personlig konkursbehandling ved Sø- og Handelsretten.

Det fremgår af en meddelelse fra Statstidende torsdag morgen.

Begæringen om konkurs blev modtaget 8. oktober - hvad årsagen til den personlige konkurs er, er endnu uvist.

Iværksætteren blev for alvor danmarkskendt, da han i 00'erne tjente et trecifret millionbeløb på at sælge Pandora-smykker i særligt Tyskland og siden blev storsponsor for fodboldklubben Brøndby IF.

Politianmeldt

Tidligere på året blev Kasi-Jesper politianmeldt og indstillet til konkurskarantæne.

Det var Boris Frederiksen fra Advokatfirmaet Poul Schmith, kurator i konkursboet efter Kasi ApS, der indstillede Jesper Nielsen og hans familie til konkurskarantæne for 'groft uforsvarlig forretningsførelse'.

En konkurskarantæne indebærer, at man mister retten til at sidde i bestyrelser. En personlig konkurs betyder blandt andet, at man mister retten til at bestemme over sine ejendele i en periode og bliver registreret i RKI.

Hårdt ramt af corona

I efteråret 2018 vandt Kasi-Jesper en en meget omtalt sag i Højesteret over SKAT. I den forbindelse slap han for et skattesmæk på 245 millioner kroner.

Tilbage i juli kunne Ekstra Bladet fortælle, at coronakrisen og måneders nedlukning verden over havde ramt Jesper 'Kasi' Nielsen smykkefirma, Amazing Jewelry, hårdt.

Det han startede Amazing Jewelry i 2016, var det med et erklæret mål om at 'erobre hele verden'.

Som følge af coronakrisen og måneders nedlukning har 16 ud af selskabets 68 butikker i hele verden været nødt til at dreje nøglen om.

