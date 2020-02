Kendis-firma skal kulegraves

Ved du noget? Så kontakt journalisterne her.

Det kriseramte teknologifirma ACT.Global skal nu kulegraves af myndighederne.

Selskabet med Lagkagehuset-stifter Ole Kristoffersen og EM-helten Henrik 'Store' Larsen blandt investorerne kom for nylig ud med et underskud på hele 120 mio. kr.

Samtidig er det kommet frem, at direktør og ejer Carsten Jensen har en stribe konkurser bag sig. Og at han så sent som i oktober 2016 var i fogedretten.

Fodboldlegenden Allan Simonsen (th.) er tilknyttet kriseramte ACT.Global som en slags ambassadør. Foto: Ernst van Norde

Og nu har Erhvervsstyrelsen startet en undersøgelse af regnskaberne i ACT.Global for at finde ud af, om selskabet har overtrådt loven. Det afslører dokumenter, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

'Virksomhedens ledelse anmodes om at udarbejde en redegørelse,' skriver styrelsen i et brev til selskabet, hvor der bliver spurgt ind til en lang række forhold.

Det gælder blandt andet indtægter, kapitalforhøjelser og fejl i tidligere regnskaber. ACT.Global er blevet bedt om at sende en redegørelse indenfor 14 dage, fremgår det.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra direktør Carsten Jensen.

Skød helt ved siden af

ACT.Global sælger et middel til bekæmpelse af bakterier i blandt andet svømmehaller og på hoteller.

Selskabet har de seneste år haft pæne millionoverskud og har tiltrukket investeringer fra en lang række investorer. Og så sent som i oktober varslede direktør Carsten Jensen endnu et overskud i et interview med Børsen.

Carsten Jensen har en stribe konkurser bag sig. I flere af selskaberne havde han desuden udbetalt ulovlige lån til sig selv. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Men da regnskabet kom ud, så det helt anderledes ud: Der var underskud på 120 mio. kr.

- Det er jo ikke særlig smart at melde en gylden fremtid ud og få så stor en hammer i hovedet bagefter. Det virker, som om direktøren er kommet til at udtale sig lidt for meget som sælger, men måske ikke er så regnskabskyndig, sagde Frank Thinggaard, professor i eksternt regnskab på Aarhus Universitet, til Ekstra Bladet.

- Det ser mærkeligt ud

Det store underskud skyldtes blandt andet, at Carsten Jensen pludselig har valgt at nedskrive tilgodehavende hos kunder med 75 mio. kr.

Han har endnu ikke svaret på Ekstra Bladets spørgsmål om regnskabet. Men til erhvervsmediet Finans lød forklaringen, at 'vi har valgt strategisk at gøre det, fordi der er fokus på store markeder som Kina og USA.'

Lagkagehuset-stifter Ole Kristoffersen har penge i klemme hos ACT.Global. Han er nu rykket ind i selskabets bestyrelse. Foto: Jan Unger/POLFOTO

Underligt nok har den økonomiske krise dog ikke skadet værdien af Carsten Jensens aktier i ACT.Global. For trods det store underskud steg selskabets værdi på et år fra 235 mio. kr. til mere end 600 mio. kr.

- Det ser mærkeligt ud. Normalt reagerer et selskabs værdi negativt på et stort underskud. Her stiger værdien til mere end det dobbelte. Det er påfaldende, sagde professor Frank Thinggaard i den forbindelse.

Ud over penge fra en række private investorer har ACT.Global også fået et lån - af ukendt størrelse - fra den statslige lånefond Danmarks Grønne Investeringsfond.

