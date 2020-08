Kendt boliglånsfirma konkurs

Med folk som den tidligere skatteminister Carsten Koch og dating-rigmanden Peter Johan Sønderby-Wagner i ejerkredsen og masser af medieomtale var selskabet Deeds Capital klar til at indtage Danmark med deres alternative boliglån.

I efteråret 2019 blev deres produkt godkendt af Finanstilsynet, men så kom coronakrisen og slog benene væk under selskabet.

Derfor er det nu gået konkurs, skriver Finans.dk, der både har talt med Carsten Koch og kurator Anders Hammer Hansen fra Brockstedt-Kaalund.

Kollapset skyldes, at det ikke lykkedes selskabet at rejse ny kapital hverken internt eller eksternt.

- Vi arbejdede på at få institutionelle investorer eller business angels ind. Men det blev aldrig til noget, og derefter kom corona og sparkede benene væk under det hele, siger Carsten Koch.

Selvom der ifølge Koch var stor interesse fra potentielle kunder og låneanmodninger for over 100 mio. kr., så nåede selskabet aldrig at udstede et eneste lån.

Det skyldes, at midlerne i den fond, hvorfra lånene skulle gives, ikke blev store nok, hvilket Carsten Koch erkender, var en fejl.

Ideen med Deeds Capital var, at en boligejer kunne låne op til 10 pct. af boligens værdi. I modsætning til traditionelle lån ville der ikke være nogen løbende omkostninger, og pengene skulle først betales tilbage, når boligen blev solgt eller indtil boligejeren valgte at købe Deeds Capital ud. Det kunne tidligst ske efter tre år.

Hvis boligens værdi derimod steg i denne periode, ville Deeds Capital tage 25 pct. af fortjenesten. Men omvendt ville Deeds Capital også tage 10 pct. af tabet, hvis boligen faldt i værdi.