Kendt dansk erhvervsmand død - få dage efter rund fødselsdag

Den danske rigmand og erhvervsmand Nils Foss er død - blot få dage efter, at han fyldte 90 år.

Det bekræfter Kim Vejlby Hansen, der er administrerende direktør i Foss A/S, overfor Ekstra Bladet.

På nuværende tidspunkt ønsker han ikke at udtale sig yderligere om dødsfaldet.

Nils Foss fejrede fredag 11. maj den runde fødselsdag med familien. Allerede onsdag gik han bort.

Den danske rigmand grundlagde i i 1956 virksomheden N. Foss Electric, som i dag går under navnet Foss A/S. Nils Foss var administrerende direktør i Foss Electric fra 1956-1969 og igen fra 1981-1990, hvor han blev afløst af sin søn, Peter Foss. Herefter fungerede Nils Foss som formand for selskabet frem til 2006.

Foss producerer analyseinstrumenter til landbrugs- og fødevareindustrien samt til den kemiske og farmaceutiske industri og har flere end 1.300 medarbejdere fordelt over hele verdenen.

Nils Foss og familien er ifølge Berlingske blandt de 10 rigeste i Danmark med en formue på 12,3 milliarder kroner.

Nils Foss kæmpede længe med sygdom. Foto: Steen Wrem

Var syg

Nils Foss har i 20 år kæmpet mod sygdommen parkinsons, og det besværliggjorde dagligdagen for den danske rigmand.

Han har ifølge eget udsagn hele tiden vidst, at sygdommen i sidste ende ville tage livet af ham.

- Jeg kan alligevel ikke gøre noget ved det, sagde erhvervsmanden i et interview med BT tilbage i 2015. Her fortalte han også, at han havde svært ved at holde balancen, og at han ofte faldt på grund af sygdommen.

- Lige nu er jeg i defensiven. Når man har andre skader, så er modstandskraften mod parkinson mindre. Men det kniber med at balancere, fordi jeg er faldet, sagde han i interviewet.

Efterlader to børn

Nils Foss blev født på Frederiksberg. Han blev student fra Gentofte Statsskole og blev færdiguddannet civilingeniør i 1952.

Foruden at have været direktør og bestyrelsesformand i Foss A/S har Nils Foss været administrerende direktør for den danske cementkoncern FLSmidth. Nils Foss' farfar, Alexander Foss, var i sin tid partner i netop FLSmidth, som han var med til at opbygge fra slutningen af 1800-tallet.

Nils Foss har desuden været medlem af hovedbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti og var fra 1989 til 1996 formand for Dansk Flygtningehjælp.

Han var gift med kunstmaleren Dorte Foss og har to sønner, en datter samt otte børnebørn og fire oldebørn. Børnene Peter, Nils Christian og Pernille er alle med i virksomheden Foss' bestyrelse.