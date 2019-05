Kendt dansk modedesigner hiver millioner ud

Designeren Mads Nørgaard, der er især er kendt for sine karakteristiske stribede trøjer, fortsætter med at tjene millioner af kroner.

Det viser et nyt regnskab fra Mads Nørgaard A/S.

Her fremgår det, at 2018 blev et af de bedste år nogensinde med et overskud på 7,7 millioner kroner. Det betyder, at det danske modeselskab har tjent 34 millioner kroner på de sidste fem år.

I 2018 åbnede Mads Nørgaard sin første butik udenfor København - i det århusianske latinerkvarter. Foto: Stine Rasmussen/Ritzau Scanpix

De flotte år har fået egenkapitalen til at bugne pænt med 43 millioner kroner.

Derfor har der også været plads for Mads Nørgaard, der ejer virksomheden 100 procent, at hive nogle millioner ud til sig selv. I 2018 blev det to millioner kroner, hvilket betyder, at de sidste fem år samlet set har udmøntet sig i næsten ni millioner kroner i udbytte.

Overfor Ekstra Bladet oplyser Mads Nørgaard, at han er 'tilfreds' med resultatet, men ikke har yderligere kommentarer.

Modefirmaet beskæftiger cirka 56 medarbejdere og har tre butikker.