Kendt frokostrestaurant konkurs

Ejerne af Michelin-restauranten Formel B er hårdt ramt - ikke blot på grund af coronakrisen - men af ulykker.

Den 24. februar kunne Ekstra Bladet skrive om et voldsomt Olsen Banden-agtigt kup, hvor tyve bankede hul ind til restaurantens vinkælder og stjal vin for over en million kroner.

Voldsomt indbrud på dansk Michelin-restaurant

Nu er søster-restauranten Palægade, hvor 65 procent ejes af Formel B-gruppen, gået konkurs. Det skriver Berlingske.

Konkursen hænger sammen med den brand, der ramte smørrebrøds-restauranten 11. marts. Branden var så voldsom, at restauranten blev nødt til at lukke, og siden har den været tvangslukket på grund af coronasituationen.

Olieklud selvantændte

I sidste uge kom det så frem, at branden skyldtes selvantændelse af en olieklud, skriver Berlingske.

- Den 11. marts var landet endnu ikke lukket ned, men vi mærkede allerede konsekvenserne af coronaepidemien. Der var ikke så mange gæster i restauranten den aften, så i stedet blev et par tjenere sat til at behandle bordene med linolie, siger Formel B og Palægade-ejer Rune Jochumsen til mediet.

Tjenerne var ikke opmærksomme på, at en klud fyldt med linolie er selvantændelig og derfor skal brændes eller placeres i en lufttæt æske, når den har været brugt.

Klokken 01.15 blev Formel B-ejer Simon Olesen ringet op af brandvæsenet, der var i fuld gang med at slukke branden i hans restaurant.

Taber 10 millioner kroner

I forsikringsselskabets øjne var branden selvforskyldt, og den udløser derfor ikke erstatning. Trods en hård juridisk kamp har ejerne af Palægade nu indset, at forsikringsselskabet ikke kommer til at dække nogen udgifter.

Branden har kostet ejerne et tab i omegnen af ti millioner kroner, idet et varelager, der inkluderer dyre vine, brændte ned.

Ejer Rune Jochumsen fortæller, at restauranten var den bedste af alle deres forretninger med et overskud på tre millioner kroner om året, men nu hvor tabet ikke bliver erstattet, så var ejernes eneste udvej at dreje nøglen om.