Kendt hotel lukker ned for vinteren

Der bliver ikke mulighed for at nyde udsigten til Høruphav fra et af værelserne på det kendte Hotel Baltic i løbet af vinteren.

Grundet den forværrede corona-situation lukker det ned, skriver jv.dk.

Det er især grundet de nyindførte restriktioner, at man har valgt at tage beslutningen, oplyser hotellet på sin hjemmeside.

'De seneste COVID19-restriktioner med virkning fra mandag den 26. oktober 2020, ændrer rammebetingelserne for vores hotel og restaurantdrift markant. Vi føler ikke, at vi under disse forhold kan levere de oplevelser, som vi synes og ønsker vores gæster fortjener.'

Lukningen sker søndag 1. novemeber.

'Det er beklageligt for os alle, at udviklingen går i denne retning, men vi føler samtidigt et stort ansvar for både vores gæsters oplevelser og vores medarbejderes og virksomheds ve og vel. Det har været en svær beslutning, men den føles rigtig.'

Hotellet har siden 2017 været forpagtet af Silje Brenna og Jonas Mikkelsen, der også står bag Rønnede Kro og Michelin-restauranten Hotel Frederiksminde i Præstø.