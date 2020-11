Kendt leasingselskab konkurs: Kræver 256 millioner

Kender du noget til sagen, eller har du penge til gode? Kontakt journalisten direkte ved at klikke her.

Udadtil var Scanleasing en succes, og kendisser som svømmeren Sarah Bro og realitystjernen Amalie Szigethy lod sig gerne fotografere med firmaets biler med dertilhørende opslag på instagram og det obligatoriske hashtag, ligesom Top Gear brugte selskabets showroom til pressemøde forud for den nye sæson.

Men i dag er virkeligheden en anden for selskabet, der i juni sidste år flyttede dets showroom ind på en af landets dyreste adresser: Midt i det prisbelønnede Axel Torvers over for Tivoli i København.

For selskabet gik konkurs i oktober måned, og nu begynder kravene at skylle ind over selskabet, der havde base i Kolding.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i seneste redegørelse fra kuratorerne i konkursboet, og heraf fremgår det, at der er krav mod selskabet for 256 millioner kroner.

Og ifølge kurator i konkursboet er der lange udsigter for dem, som har penge til gode:

- Det, man skal være opmærksom på er, at aktiverne er pantsat til fordel for de finansielle kreditorer. Det er nok forventningen, at der bliver et betydeligt tab til de finansielle kreditorer. Og det giver nok også den effekt, at udsigten til dividende til usikrede kreditorer - med det vidensniveau, som vi har nu - er nærmest ikkeeksisterende, siger Christian Jul Madsen, kurator i konkursboet, og partner i advokatselskabet Kromann Reumert:

- Eller med det vidensniveau, vi har på nuværende tidspunkt, betragter vi det nærmest som illusorisk.

Rod i regnskaber

Her Felix Schmidt, Dar Salim, Jesper Carlsen og The Stig lod sig fotografere hos Scanleasing, da pressen var indbudt i februar forud for en ny sæson af TopGear. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Konkursen kommer efter rod i regnskaberne og flere bemærkninger i selskabets sidste regnskab.

For selv om regnskabet viste en kæmpe omsætningsfremgang fra knap 150 millioner kroner til cirka 228 millioner kroner med et dertilhørende overskud på seks millioner kroner, var der røde streger i regnskabsbøgerne:

Peter Larsen var ejer af Scanleasing. Foto: Lasse Lagoni.

Her lod revisorerne fra EY nemlig alarmklokkerne ringe og rejste flaget, efter der var blevet konstateret manglende indbetaling af skat og moms, ligesom selskabet havde yder et lån til ledelsen på 3,9 millioner kroner i strid med lovgidningen.

Regnskabet afslørede desuden, at selskabet havde gæld for 228 millioner kroner. Alene til bankerne var gælden 137 millioner kroner.

Dyre biler på lager

I regnskabet er det vejet op af aktiverne, men i den første redegørelse fra kuratorerne i selskabet, er det ikke mange ting, som er fundet i virksomheden, der er penge værd.

Lige nu er selskabets aktiver opgjort til 40.000 kroner. Deri skal så lægges, at en række af selskabets aktiver endnu ikke er gjort op.

- Aktiverne består af to kategorier. For det første er der nogle leasingkontrakter, der løber ud i fremtiden, og som afhænger af kundernes betalingsevne. Hvis kunderne stopper med at betale, går det selvfølgelig ud over værdien.

- For det andet er der et ret stort antal biler, som skal sælges. Hvad de bliver solgt til, ved vi af gode grunde ikke endnu, siger Christian Jul Madsen.

Blandt bilerne er en baneracerbil af mærket Aston Martin Vantage, og en anden baneracerbil af mærket Saker GT.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Peter Larsen, selskabets nu tidligere ejer og direktør. Men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.