Kendt skofirma truet af konkurs

Skofirmaet Shoe The Bear er i økonomiske problemer og har nu brug for advokaters hjælp for at overleve

I 2018 betalte de to moderigmænd Thomas Viller og Torben Brodersen et stort millionbeløb for skofirmaet Shoe The Bear i Aarhus.

Efterfølgende var der store planer om at indtage markeder i USA og England.

Men noget er tilsyneladende gået fuldstændig galt.

For skofirmaet er nu i så alvorlige økonomiske problemer, at det tirsdag blev taget under rekonstruktion ved Skifteretten i Aarhus. Det fremgår af en meddelelse i Statstidende.

- Coronakrisen har ramt selskabets salg meget hårdt, og derfor er det endt i den her situation, siger Nicolai Dyhr fra advokatfirmaet Horten, som er indsat som såkaldt rekonstruktør.

En rekonstruktion 'En rekonstruktion skal i samarbejde med kreditorerne og skifteretten rette op på økonomien i et kriseramt selskab, så selskabet igen kan blive sundt. Hvis en rekonstruktion mislykkes, tages selskabet under konkursbehandling.' Kilde: Danmarks Domstole

Satser på redning

Advokatens opgave er at skaffe ny kapital til selskabet, så det undgår at skulle lukke helt.

- Vi arbejder på en refinansiering og er indstillet på at sælge, hvis der kommer et passende bud. Målet er at kunne redde selskabet og arbejdspladserne, siger Nicolai Dyhr.

Det har trods gentagne henvendelser ikke været muligt at få en kommentar til situationen fra ejerne, Thomas Viller og Torben Brodersen.

- Ved ikke noget

Shoe The Bears sko sælges hos flere end 100 forhandlere i hele Danmark, men allerede inden coronakrisens udbrud var det en skidt forretning.

Alene de seneste to regnskabsår har selskabet tabt ti millioner kroner.

I årene forinden havde det dog været en god forretning for de to stiftere, Jakob Fuglsang og Thomas Gammelgaard Frederiksen, som solgte selskabet for omkring 45 millioner kroner for bare to år siden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Stifterne af Shoe the Bear, Thomas Frederiksen (tv.) og Jakob Fuglsang, blev styrtende rige, da de i 2018 solgte selskabet videre. Nu er skofirmaet havnet i økonomiske vanskeligheder. Foto: Jan Dagø/Ritzau Scanpix

Stifterne kender dog ikke meget til den nuværende, kritiske situation i Shoe the Bear.

- Jeg solgte selskabet for to år siden, og jeg er heller ikke længere involveret i ledelsen. Så jeg ved ikke noget om det, siger Thomas Gammelgaard Frederiksen, da Ekstra Bladet kontakter ham.