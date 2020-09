Kendte bar-brødre med ulovligt million-lån

Hvad er et ulovligt aktionærlån?

Et ulovligt aktionærlån er, når ejeren af en virksomhed trækker penge ud af selskabet uden at betale skat.

Som udgangspunkt må ejeren af et selskab kun trække penge ud én gang om året i forbindelse med regnskabsårets afslutning. Det kaldes at udlodde udbytte, altså at dele ud af virksomhedens overskud eller egenkapital til ejerne.

Udbytte beskattes, men ved de ulovlige aktionærlån kan penge trækkes ud af selskabet når som helst, og derved kan man undgå at betale skat.

Udover at undgå skattesnyd, er det også ulovligt for at sikre kreditorerne i et selskab. På den måde kan pengene i et selskab ikke forsvinde ud i den blå luft, hvis det pludselig går konkurs.

Mens nogle tager ulovlige aktionærlån ved en fejl, så er der naturligvis også andre, som gør det helt bevidst.