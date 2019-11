Kessler i retten: Vil ikke udlevere sportsvogn

Har du en god historie? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

Den tidligere boksestjerne Mikkel Kessler har valgt at slå fra sig i en sag om, hvem der har ejendomsretten til en ældre, sjælden Toyota Supra Turbo, der holder hjemme hos ham, og som han tidligere har købt og leaset.

Mens kuratoren for det konkursramte Lux Leasing A/S vil have bilen udleveret, så nægter Mikkel Kessler at aflevere den. Han vil samtidig have mulighed for at kunne bruge den.

Derfor er han nu gået til Sø- og Handelsretten, så han kan få deres ord for, at bilen er hans.

Ekstra Bladet var tilstede i retten torsdag, hvor det var planen, at Mikkel Kessler skulle have afgivet vidneforklaring. Han valgte dog ikke at møde op.

Skifter mening

Sagen går nogle år tilbage og hænger også sammen med en anden sag fra Østre Landsret, som senere kom i Højesteret, hvor Kessler tabte med et brag til Skat, fordi han ikke havde betalt bilens fulde registreringsafgift.

Her lød forsvaret, at han ikke var ejer, men i denne sag er synspunktet altså helt modsat.

Kessler købte bilen for en halv million kroner for derefter at sælge den videre til Lux Leasing i 2013 for 50.000 kroner. Han leasede dernæst bilen og betalte sine ydelser, men købesummen dukkede aldrig op på hans konto.

Sådan kan en Toyota Supra se ud. Den bil, som sagen med Mikkel Kessler omhandler, er en ældre udgave fra 1994 og skulle være af en mere sjælden karakter. Foto: Shutterstock

Konkurs

Senere samme år gik Lux Leasing konkurs, og kuratoren for boet forsøgte herefter at få bilen udleveret uden held. Det samme havde Skat forgæves forsøgt.

Kesslers advokat Andreas Boe Laulund argumenterede blandt andet i retten for, at bilen var hans klients, da han ikke havde fået de 50.000 kroner udbetalt, som det ellers var aftalt i sin tid. Han var derfor i sin fulde ret til at ophæve aftalen.

Samtidig havde bilen aldrig været i leasingfirmaets besiddelse, og da der var et mellemværende udnyttede Kessler bare sin 'legale standsningsret' ved at nægte at udlevere bilen.

Han lagde også vægt på dommene fra Østre Landsret og Højesteret, som han mente havde fastslået, at ejendomsretten til bilen tilkom Kessler. Og så mente han, at Lux Leasings ret til bilen var forældet.

Ligegyldige domme

For konkursboet, som i Skats systemer står som ejer af bilen, lød argumentet fra advokat Mads Pedersen, at der var lavet en overdragelse af bilen, og den var dermed boets ejendom uanset om købesummen var betalt. At leasingfirmaet ikke havde haft den fysisk i besiddelse betød ikke noget for sagen.

Derudover mente han ikke, at dommene fra Østre Landsret eller Højesteret var relevante i denne sag, da det omhandlede en skatteretlig tvist, mens der i dette tilfælde var tale om en civilretlig tvist. Han afviste samtidig forholdet om forældelse.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Mikkel Kessler.

Mikkel Kessler var indtil for nylig en del af 'Vild med dans.' Han røg ud for et par uger siden. Foto: Mogens Flindt

Nederlag i Højesteret

Mens der i 2018 var stor bevågenhed omkring Mikkel Kesslers sag om bilfusk i Østre Landsret, så har der været anderledes stille om sagens videre færd.

Dengang stod han af Skat anklaget for at have indgået en proforma-aftale med Lux Leasing for at undgå at betale fuld registreringsafgift på den Toyota Supra, han havde købt.

I landsretten blev han ifølge dommen, som Ekstra Bladet har set, dømt til at skulle betale 116.000 kroner til Skat plus 33.000 kroner i sagsomkostninger. Og den dom valgte han at anke til Højesteret, hvilket han fik lov til, da den havde principiel karakter.

Den sag blev i al ubemærkethed behandlet i sidste måned, og resultatet blev en stadfæstelse af dommen. Dertil kom en yderligere regning på 30.000 kroner i sagsomkostninger.