Kessler nægtede at udlevere sportsvogn: Her er dommen

Mikkel Kessler har fået rettens ord for, at han ikke behøver at udlevere sin Toyota Supra til konkursramt leasingfirma

Har du en god historie? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

Mens den tidligere boksestjerne Mikkel Kessler har været vant til at vinde i bokseringen, så har det ikke rigtigt været tilfældet i de danske retssale, hvor han de senere år har tabt flere sager.

Men det er der nu lavet om på.

I en netop afgjort sag fra Sø- og Handelsretten, har han vundet ejendomsretten til den ældre, sjældne Toyota Supra Turbo, som han kæmpede om med det konkursramte leasingfirma Lux Leasing A/S.

Det oplyser Kesslers advokat Andreas Boe Laulund og konkursboets kurator Andreas Mylin til Ekstra Bladet. Sidstnævnte har dog valgt at anke afgørelsen til Østre Landsret, fordi han mener, at den er 'forkert'.

Efter Lux Leasing havde bedt om at udlevere bilen flere gange, valgte Kessler at slå fra sig i sagen, da han ville have rettens ord for, at bilen, som stod hjemme hos ham og ikke kunne køre, var hans.

Skifter mening

Sagen går nogle år tilbage og hænger også sammen med en anden sag fra Østre Landsret, som senere kom i Højesteret, hvor Kessler tabte med et brag til Skat, fordi han ikke havde betalt bilens fulde registreringsafgift.

Her lød forsvaret, at han ikke var ejer, men i denne sag var synspunktet altså helt modsat.

Kessler købte bilen for en halv million kroner for derefter at sælge den videre til Lux Leasing i 2013 for 50.000 kroner. Han leasede dernæst bilen og betalte sine ydelser, men købesummen dukkede aldrig op på hans konto.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sådan kan en Toyota Supra se ud. Den bil, som sagen med Mikkel Kessler omhandler, er en ældre udgave fra 1994 og skulle være af en mere sjælden karakter. Foto: Shutterstock

Konkurs

Senere samme år gik Lux Leasing konkurs, og kuratoren for boet forsøgte herefter at få bilen udleveret uden held. Det samme havde Skat forgæves forsøgt.

Kesslers advokat Andreas Boe Laulund argumenterede blandt andet i retten for, at bilen var hans klients, da han ikke havde fået de 50.000 kroner udbetalt, som det ellers var aftalt i sin tid. Han var derfor i sin fulde ret til at ophæve aftalen.

Samtidig havde bilen aldrig været i leasingfirmaets besiddelse, og da der var et mellemværende udnyttede Kessler bare sin 'legale standsningsret' ved at nægte at udlevere bilen.

Han lagde også vægt på dommene fra Østre Landsret og Højesteret, som han mente havde fastslået, at ejendomsretten til bilen tilkom Kessler. Og så mente han, at Lux Leasings ret til bilen var forældet.

Ligegyldige domme

For konkursboet, som i Skats systemer stod som ejer af bilen, lød argumentet, at der var lavet en overdragelse af bilen, og den var dermed boets ejendom - uanset om købesummen var betalt. At leasingfirmaet ikke havde haft den fysisk i besiddelse betød ikke noget for sagen.

Derudover mente man ikke, at dommene fra Østre Landsret eller Højesteret var relevante i denne sag, da det omhandlede en skatteretlig tvist, mens der i dette tilfælde var tale om en civilretlig tvist. Han afviste samtidig forholdet om forældelse.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Mikkel Kessler.