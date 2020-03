Kinas økonomi bløder som følge af coronavirussen

Kinas økonomi har fået et særdeles hårdt slag som følge af udbruddet af coronavirus.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til mandag dansk tid.

Det smitsomme coronavirus og de hårde restriktioner, der er blevet indført for at begrænse smitten, har påvirket verdens næststørste økonomi voldsomt.

Industriproduktionen i Kina er faldet i det højeste tempo i 30 år i løbet af årets første to måneder.

Produktionen i den kinesiske industribranche er faldet med mere end 13,5 procent i januar og februar sammenlignet med samme periode de foregående år.

Industrien er således nede på det laveste niveau siden januar 1990, hvor Reuters begyndte at måle industriproduktionen i Kina.

Og det er en drastisk forandring sammenlignet med den vækst, der var i industrien i december på 6,9 procent ifølge de kinesiske myndigheders data.

Derudover er også både investeringer i byområder og salget i detailhandlen faldet drastisk for første gang nogensinde, siden man er begyndt at måle udviklingen.

I Kina er flere end 80.000 personer blevet smittet med coronavirus siden december. Heraf er flere end 67.000 efterfølgende erklæret raske igen, mens virusset har kostet flere end 3000 kinesere livet.

Kinesiske embedsmænd sagde i sidste uge, at virusset allerede har passeret sin kulmination i Kina. Men analytikere advarer om, at det kan tage flere måneder, før økonomien kan vende tilbage til normalen.

Og efter at virusset har spredt sig hastigt over hele verden, er frygten tiltaget for en global recession, som også vil lægge en dæmper på efterspørgslen af kinesiske varer.

Tidligere havde analytikere vurderet, at Kinas økonomi hurtigt ville kunne komme tilbage på benene, ligesom efter udbruddet af sars i 2003-2004.

Men de udsigter er ikke længere realistiske, vurderer analytikerne, efter at udbruddet af coronavirus er eskaleret yderligere.

Det skyldes blandt andet, at de mange butikker, der måtte lukke under det kinesiske nytår i januar, ikke har kunnet genåbne på grund af de strenge rejserestriktioner i Kina, og at millioner af kinesere har været i karantæne.