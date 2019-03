Kjeld Kirk Kristiansen stopper i Lego-bestyrelse

Kjeld Kirk Kristiansen træder ud af bestyrelsen i Lego A/S ved næste generalforsamling, oplyser Lego's ejer Kirkbi i en pressemeddelelse

Den 71-årige Kjeld Kirk Kristiansen tager et stort skridt i retning af sin pensionering og dermed også fuldførelsen af årelangt generationsskifte i virksomheden.

Kjeld Kirk Kristiansen stopper i Lego A/'s bestyrelse i april.

Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af Legos ejer Kirkbi:

'Som et naturligt næste skridt i det glidende generationsskifte mellem 3. og 4. generation i Kirk Kristiansen familien, træder Kjeld Kirk Kristiansen ud af bestyrelsen i LEGO A/S. Det sker i forbindelse med selskabets næste generalforsamling, som afholdes i april 2019', skriver Kirkbi.

Kjeld Kirk Kristiansen er fortsat formand for bestyrelsen i Kirkbi, næstformand for bestyrelsen i LEGO Fonden og formand for bestyrelsen i Ole Kirk’s Fond.

