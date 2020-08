KL og lærerne tæt på ny arbejdstidsaftale

Lærernes Centralorganisation (LC) og Kommunernes Landsforening (KL) forventes at præsentere en ny aftale for lærernes arbejdstid på et pressemøde tirsdag klokken 16.30.

Det oplyser Danmarks Lærerforening (DLF) i en pressemeddelelse.

Siden 2013 har lærernes arbejdstid været reguleret ved lov i stedet for en overenskomst.

Det skete, efter at forhandlingerne brød sammen i 2013, hvilket førte til en længerevarende lockout.

I 2015 brød forhandlingerne om en ny overenskomst sammen - og igen i 2018.

Lærerne har især været utilfredse med, at der ikke længere skelnes mellem typer af arbejdstid - for eksempel mellem forskellige typer opgaver som undervisning og forberedelse.

Lærerne ønsker, at de igen kan være mere involveret i at planlægge deres egen arbejdstid. I dag er det i høj grad skolelederens ansvar.

Arbejdstidskommissionen, der blev nedsat for at undersøge sagen i 2018, anbefalede i december 2019, at lærerne i højere grad skal inddrages i planlægningen af deres arbejdstid.

Den lange strid har ført til, at mange af lærerkredsene har indgået lokalt gældende arbejdstidsaftaler med kommunerne.

Således har 84 af landets 98 kommuner indgået lokalaftale med deres respektive lærerkredse.

Ifølge pressemeddelelsen fra DLF forventes det, at de to parter kan præsentere en aftale på pressemødet tirsdag eftermiddag.

Pressemeddelelsen kan dog give anledning til at tro, at der allerede er en aftale på plads.

- Ved pressemødet vil formænd og chefforhandlere fra henholdsvis KL og LC sætte ord på aftalen, og det vil være muligt at stille spørgsmål, står det i pressemeddelelsen.