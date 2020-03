KLM fyrer op mod 2000 ansatte grundet coronavirus

Det hollandske luftfartsselskab KLM skærer op til 2000 stillinger på grund af coronaviruspandemien.

Det oplyser flyselskabet fredag.

Administrerende direktør Pieter Elbers fortæller, at KLM, der har omkring 33.000 ansatte, også vil bede medarbejdere om at arbejde kortere dage, mens selskabets seks Boeing 747 bliver holdt på jorden fra 1. april.

- I de kommende måneder vil vi skære mellem 1500 og 2000 job. Det betyder, at vi ikke kun i de kommende uger, men i de kommende måneder, vil have færre kolleger, siger Pieter Elbers i en videomeddelelse på KLM's hjemmeside.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Elbers omfatter nedskæringerne hovedsageligt deltidsansatte, dem på vej mod pensionering samt 'naturlig afgang'.

- Vi mener, at dette er tilstrækkeligt for at sikre, at der ikke er andre tvangsafskedigelser, siger han.

KLM, der slog sig sammen med Air France i 2004, anslår, at antallet af flyvninger vil blive reduceret med 20 procent i marts og 30 procent i april.

Efter at passagertallet faldt med 0,5 procent i februar, advarede Air France-KLM tirsdag om, at virusudbruddet vil ramme selskabet endnu hårdere de næste måneder.

Natten til torsdag dansk tid besluttede USA's præsident, Donald Trump, at indføre et indrejseforbud fra 26 europæiske lande til USA i foreløbigt 30 dage fra fredag.

Den midlertidige nedlukning af flytrafikken fra Europa til USA forværrer luftfartens pinsler.

Store amerikanske flyselskaber som American og Delta meddelte torsdag, at de fra april reducerer kapaciteten til Europa med omkring 50 procent.

I Skandinavien er nedgangen i lufttrafikken også så markant, at både lufthavne og flyselskaber varsler nedskæringer.

SAS går fra ni til tre daglige flyvninger mellem Skandinavien og USA på grund af indrejseforbuddet.

Torsdag oplyste det norske lavprisselskab Norwegian, at det skærer 4000 afgange væk. Oveni det vil halvdelen af de ansatte midlertidigt blive sendt hjem.

Herhjemme meddelte Københavns Lufthavn, at den også er i gang med en tilpasning til de sløje tider.

Allerede i begyndelsen af marts blev Europas største regionale flyselskab, britiske Flybe, sat under administration.

Det skyldtes, at billetsalget var faldet brat, mens rejser til særligt ramte områder blev frarådet og indskrænket.