Københavns Kommune: Prestigebyggeri er ulovligt

Fundamentet under det 86 meter høje tårn på Njalsgade på Amager er af en så ringe beskaffenhed, at bygningen er ulovlig.

Det konkluderer Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning i et notat til medlemmerne af teknik- og miljøudvalget, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

'Som prøver og analyser foreløbigt ser ud, er normer for beton i denne type byggeri ikke overholdt, og dermed er bundpladens beton og således bygningen ikke lovlig,' lyder det i notatet.

Men på trods af, at trykprøver af beton boret ud af fundamentet i vid udstrækning har vist styrker, der er under det halve af, hvad der lå til grund for byggetilladelsen, vil kommunen ikke standse byggeriet.

Ingen akut fare

'Hvis der var fare for, at bygningen ville styrte sammen, ville forvaltningen til enhver tid kunne standse et byggeri.

'Det er dog forvaltningens rådgiveres vurdering, at der ikke er en udfordring med statikken i bygningen på nuværende tidspunkt, men derimod med betonens kvalitet, hvilket på længere sigt kan have konsekvenser for betonens og betonarmeringens holdbarhed,' lyder det videre i notatet.

Selvom der altså på nuværende tidspunkt ikke ser ud til at være en akut fare for sammenstyrtning, burde bygherren Bach Gruppen indstille byggeriet, mener Jakob Næsager (K), medlem af teknik-og miljøudvalget.

'Bygherre burde straks sætte byggeriet i bero. Det er spild af penge at bygge videre, hvis det viser sig, at byggeriet ikke er stabilt nok til at blive brugt,' skriver han i en mail.

Genbrugsbeton

Som Ekstra Bladet i august kunne afsløre, så er ejeren af grunden Faste Batteri og entreprenør på byggeriet Bach Gruppen i foråret blevet meldt til politiet af Københavns Kommune efter mistanke om fusk med fundamentet.

Siden har adskillige prøver af fundamentet på det 23-etagers højhus vist, at styrken i betonen er langt, langt under, hvad Bach Gruppens rådgiver Norconsult foreskrev til byggeriet, og som lå til grund for kommunens byggetilladelse.

Byggeaffald

Senest kunne Ekstra Bladet fortælle, at de seneste prøver fra fundamentet viste, at der var hældt byggeaffald som plast, og hvad der tilsyneladende var fugemasse i fundamentet.

Også rester af tegl samt nedknust beton, altså genbrugsbeton, er at finde under huset.

Eksperter fra Cowi og Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet sidder i øjeblikket og regner på, præcis hvad fundamentets ringe kvalitet betyder for bygningen.

Alt efter, hvad den viser, bør kommunen være klar til at skride ind.

'Det er vigtigt, at kommunen hurtigst muligt får nedlagt et forbud, hvis holdbarhedstesten viser, at huset ikke kan tages i brug,' skriver Jakob Næsager.

Senest er adresser tilhørende Bach Gruppen blevet ransaget.

'På tæerne'

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) har ikke haft mulighed for at stille op til interview med kort varsel, men skriver i en mail:

'Jeg ser med stor alvor på sagen, og jeg har bedt forvaltningen holde mig og det øvrige politiske udvalg tæt orienteret.

'Jeg har en klar forventning om, at forvaltningen er på tæerne i denne sag, og at forvaltningen, når sagen er tilstrækkeligt oplyst, handler så resolut, som loven giver mulighed for.'

Det er uvist, præcis hvornår rapporten fra Cowi og Statens Byggeforskningsinstitut foreligger.