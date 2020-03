Københavns Lufthavn hjemsender over halvdelen af sine ansatte

Udbruddet af coronavirus har givet lavere aktivitet i Københavns Lufthavn.

Det får nu lufthavnen til at sende op mod 1500 medarbejdere hjem over de næste uger. Det oplyses i en meddelelse fra Københavns Lufthavn.

I alt har lufthavnen 2600 ansatte. Det er dermed mere end halvdelen, der bliver sendt hjem den næste tid.

Københavns Lufthavn oplyser, at hjemsendelsen af de ansatte sker gradvist og i takt med, at driftsaktiviteten bliver reduceret.

I forbindelse med hjemsendelsen vil lufthavnen gøre brug af den lønkompensationsordning, som regeringen har fremlagt sammen med arbejdsmarkedets parter.

- Vi er i øjeblikket i gang med at håndtere en helt usædvanlig og alvorlig krise for lufthavnen, siger administrerende direktør Thomas Woldbye.

- Ud over det, vi selv kan gøre for at operere på et lavere blus, er det positivt, at regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter har lanceret en løsning, der indebærer mulighed for lønkompensation til medarbejdere.

- Det hjælper os med at navigere lidt mere langsigtet og arbejde målrettet på at undgå afskedigelser, mens krisen står på, siger direktøren.