Køen af arbejdsløse vokser: 2500 melder sig ledige

Der fortsætter med at komme tusindvis af nye ledige under coronakrisen, som har tvunget virksomheder landet over til at lukke eller køre på nedsat blus.

Torsdag meldte 2543 personer sig ledige, hvilket er cirka 2,5 gange så mange som normalt. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet. Med normalt menes den samme dato i årene 2015-2019.

Med til historien hører, at der samtidig var 1150, som gik ud af køen, så antallet af arbejdsløse steg med cirka 1400 torsdag.

Antallet af personer, der melder sig ledige, er faldet en anelse sammenlignet med sidste uge, hvor tre-fire gange så mange som normalt meldte sig ledige.

Sidste torsdag lød antallet af nye ledige på 3573. Faldet i løbet af den seneste uge ændrer ikke ved, at marts har budt på en voldsom stigning i antallet af arbejdsløse.

Siden 8. marts er antallet af ledige steget med knap 32.000. Samlet er 163.500 ledige.

- Arbejdsløsheden stiger igen som konsekvens af coronavirus. Det er glædeligt, at stigningen ikke er så stor som for en uge siden, men situationen er dog meget alvorlig, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en skriftlig kommentar.

Han vurderer, at den række af hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget, har afbødet en endnu større stigning i antallet af ledige.

- De politiske hjælpepakker har haft tydelig effekt, men vi overvejer hele tiden yderlig handling, siger Peter Hummelgaard (S).

Blandt andet er der mulighed for at sende ansatte hjem midlertidigt, hvor staten går ind og dækker op til 26.000 kroner af lønnen i tre måneder.

Der blev onsdag åbnet for, at virksomheder kan søge om kompensation, og det første døgn søgte næsten 5000 virksomheder.

Flere af de andre hjælpepakker har dog ikke åbnet for ansøgninger endnu.

Det gælder blandt andet ordningen om, at virksomheder, der er særligt hårdt ramt af coronakrisen, kan få kompensation for faste udgifter - blandt andet husleje.

Ifølge Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, vil hjælpepakkerne ikke kunne forhindre en stor stigning i antallet af arbejdsløse.

- Når vi ser et økonomisk slag i den størrelsesorden, som coroanvirusset giver, så er hjælpepakker ikke nok.

- Det er i min optik ikke muligt at lave hjælpepakker, så der slet ikke kommer flere ledige.

- Det handler om at afbøde, at stigningen i ledigheden ikke bliver for stor, så man hurtigt kan genoprette, når vi kommer på den anden side, siger Jeppe Juul Borre.