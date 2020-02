Komet-firma i krise: Underskud på 120 mio. kr.

Direktør Carsten Jensen kom med noget af et vildskud, da han for nylig lovede et millionoverskud i sit selskab ACT.Global. For det endte med et underskud på 120 mio. kr.

Er du investor i ACT.Global, eller ved du noget om sagen? Så skriv til journalisterne her.

Teknologiselskabet ACT.Global fra Kastrup er pludselig havnet i så alvorlig en økonomisk krise, at den også er kommet fuldstændig bag på ledelsen.

I hvert fald udtalte direktør og ejer Carsten Jensen for blot få måneder siden i et interview med Børsen, at det kommende årsregnskab ville vise et solidt millionoverskud.

Men et eller andet er tilsyneladende gået helt galt i ACT.Global, som udvikler midler til bekæmpelse af bakterier og virusser. For regnskabet, der netop er blevet offentliggjort, viser et blodrødt underskud på hele 120 mio. kr.

- Det er jo ikke særlig smart at melde en gylden fremtid ud og få så stor en hammer i hovedet bagefter. Det virker, som om direktøren er kommet til at udtale sig lidt for meget som sælger, men måske ikke er så regnskabskyndig, siger Frank Thinggaard, professor i eksternt regnskab på Aarhus Universitet.

Ekstra Bladet har stillet en række spørgsmål til direktør Carsten Jensen om hans store fejlskud. Han er dog ikke vendt tilbage på henvendelsen.

- For optimistiske

ACT.Global har i sine seneste to regnskaber haft et samlet overskud på 12 mio. kr., og også derfor kommer det enorme underskud som et chok.

Direktør Carsten Jensen har som nævnt ikke svaret på spørgsmålet om resultatet.

Men det fremgår blandt andet af det nye regnskab, at selskabet tidligere har medtaget indtægter på 75 mio. kr. i sine tal. Den indtægt vurderes nu at være så usikker, at pengene er taget ud af regnskabet igen.

Artiklen fortsætter under billedet...

ACT.Globals direktør og ejer, Carsten Jensen, regnede med et nyt millionoverskud i sit selskab. I stedet blev det et underskud på 120 mio. kr. PR-foto

- Det ser ud, som om de tidligere har været for optimistiske og taget indtægter med i regnskabet, før de havde tilstrækkelig overblik over kundernes evne til at betale. Nu holder de så igen og kalder det forsigtighed. Andre ville nok nærmere kalde det at overholde regnskabsreglerne, siger professor Frank Thinggaard.

Fåmælt investor

I det førnævnte interview med Børsen oplyser direktør Carsten Jensen, at ACT.Global de seneste år har fået samlede investeringer for omkring 200 mio. kr.

En del af pengene kommer fra Ole Kristoffersen, som er blevet styrtende rig på at stifte og siden sælge Lagkagehuset. Ovenpå det enorme underskud er han dog meget fåmælt om investeringen.

- Jeg har ingen kommentarer, siger han, da Ekstra Bladet kontakter ham.

- Jeg vil gerne høre, hvad du som investor tænker om, at ACT.Global lover et pænt overskud, men ender med et kæmpe underskud.

- Jeg har ingen kommentarer til det.

Artiklen fortsætter under billedet...

Lagkagehusets stifter, Ole Kristoffersen, har penge i klemme hos ACT.Global. Foto: Jan Unger

Men du er dog stadig investor?

- Ja.

- Og du tror fortsat på selskabet?

- Også det. Men jeg vil ikke sige mere, lyder det fra Ole Kristoffersen.