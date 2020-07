Kompensation fra staten bidrager til plus for PostNord i Danmark

Den danske del af PostNord har i andet kvartal haft en positiv indtjening.

Det er hjulpet på vej af økonomisk kompensation fra den danske stat. Det viser halvårsregnskabet fra PostNord.

Driftsoverskuddet for den danske del af PostNord er i andet kvartal endt på 39 millioner kroner.

Det er en forbedring i forhold til et driftsunderskud på 7 millioner kroner i andet kvartal sidste år.

- Indtjeningen var positivt påvirket af kompensation fra den danske stat, står der i regnskabet.

Den samlede forretning hos PostNord, der har aktiviteter i hele Norden, har i alt modtaget omkring 57 millioner kroner i offentlig kompensation.

PostNord skriver i regnskabet, at kompensationen er gået til at dække udgifterne til at hyre ekstra personale.

I andet kvartal er omsætningen i den danske del af PostNord steget med en procent til 1,6 milliarder kroner.