Konkurrent opkøber Biva

XL Møbler har opkøbt det konkursramte Biva for at stå bedre rustet til fremtiden

Tid til forandring er mottoet hos møbelkæden XL Møbler. Og virksomheden ser ud til at leve op til sit navn, da den netop har overtaget den konkursramte konkurrent Biva, der måtte dreje nøglen den 6. marts i år.

Opkøbet vækker glæde hos køberen.

- Vi er meget tilfredse med overtagelsen af Biva, da både Bivas varesortiment og kundesegment ligger sig tæt op ad XL Møblers, står der i en pressemeddelelse fra XL Møbler.

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at opkøbet af Biva er i tråd med XL Møblers strategi om organisk vækst og vækst drevet af opkøbs-initiativer. Hos møbelkæden forventer man en række fordele som følge af udvidelsen.

- Selvom Biva har været en stor konkurrent, har vi hver haft vores styrker over for forskellige kundesegmenter. Med opkøbet bliver det hele samlet på sigt, hvilket kommer vores nuværende og fremtidig kunder til gode, skriver virksomheden.

XL Møbler ser købet som et forsøg på at udvide den nuværende forretningsplatform og styrke sin position på det danske møbelmarkedet. På den måde håber virksomheden at kunne tilbyde kunderne endnu flere møbler til endnu bedre priser.

- BIVA er et kendt navn, som mange danskere kan nikke genkendende til. Møbelkæden har nemlig leveret møbler til de danske hjem siden 1982. Derfor håber vi hos XL Møbler på, at overtagelsen af Biva.dk vil være med til at øge vores kendskabs grad i hele Danmark, til vores ellers eget unikke koncept, fremgår det af pressemeddelelsen.

Opkøbet finder sted kort tid efter åbningen af kædens tredje møbelvarehus i Fredericia.

Af CVR-registeret fremgår det, at både XL Møbler og Biva APS nu er ejet af selskabet YANO Holding APS.