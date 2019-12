Konkurrent vil have del i Kammeradvokatens løntunge sager

Har du en god historie? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

Selvom Gældsstyrelsen ikke længere kun peger på Kammeradvokaten i de såkaldte 'ukomplicerede' konkurssager, så har statens foretrukne advokat stadig eneret til de 'komplicerede' sager, hvor de største salærer kan tjenes.

Tidligere var det som udgangspunkt altid Kammeradvokaten, som styrelsen pegede på. Men i foråret 2019 lancerede man et advokatpanel for alle, der var interesserede i at være kurator i 'ukomplicerede' sager.

Selvom de udgør 90 procent af alle sagerne, så er de ukomplicerede sager altså ikke dem, hvor man kan lægge masser af timer og dermed tjene de store salærer. I modsætning til de komplicerede sager.

Løntunge sager

- En 'kompliceret' sag er jo det samme som at sige, at der er meget advokatarbejde, og så følger salæret naturligvis med, siger professor i konkursret på Aalborg Universitet, Anders Ørgaard.

Lektor Frederik Waage ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet mener også, at det er de komplicerede sager, hvor salæret kan blive højest. Men han tror ikke, at hvem som helst kan tage sig af den slags sager.

- De komplicerede sager kræver også ofte en stor grad af specialister, som kun de største firmaer har, siger han.

Grunden til at Kammeradvokaten stadig har eneret til de komplicerede sager, er at man som statens advokat ofte hives ind i den indledende fase, fortæller chefkonsulent i Gældsstyrelsen Lene Skovsted.

- Hvis vi har gjort brug af Kammeradvokaten i forberedelsen af en for os kompliceret sag, vil vi ofte indstille Advokatfirmaet Poul Schmith (Kammeradvokaten red.) som kurator i sagen. Det gør vi, da vi vurderer, at firmaet vil kunne varetage styrelsens interesser som kreditor bedst muligt, bl.a. fordi firmaet i rollen som Kammeradvokat allerede har oparbejdet en betydelig viden i sagen. Det vil koste staten flere penge, hvis en anden kurator skal til at opbygge den viden, siger hun.

Fakta: Kammeradvokaten Kammeradvokaten, også kendt som advokatfirmaet Poul Schmith, er et privatejet advokatfirma, som siden 1936 har været statens faste advokat. I 2015 trådte en ny Kammer­advokat­aftale i kraft, som bl.a. skulle give større gennemsigtighed i afregningen med staten og åbne døren for andre advokatfirmaer. Netop nu bliver der forhandlet en ny aftale omkring pristaksterne. Den forventes at lande i starten af januar, oplyser Moderniseringsstyrelsen. Men den grundlæggende aftale kan kun blive opsagt, hvis politikerne sætter sig for det. Der er samtidig et opsigelsesvarsel på et år. Staten købte i 2018 ydelser hos Kammeradvokaten for 480 mio. kr. Det er en stigning på 239 mio. kr. siden 2009. Skatteministeriet er den klart største kunde.

Men Anders Ørgaard tror ikke på, at der vil være nogen reel besparelse ved at fastholde den samme advokat.

- I en kompliceret sag vil der ofte ligge så meget at arbejde med, når konkursen er en realitet, at det jo ikke betyder noget i det store billede, om der er lavet et mindre stykke indledende arbejde. Ofte vil det reelle arbejde med de komplicerede spørgsmål først kunne gå rigtig i gang, efter kurator er udpeget og kommer i arbejdstøjet.

Konkurrent

Hos konkurrenten Kromann Reumert mener man også at have 'kompetencen og størrelsen' til at klare de komplicerede sager.

- Jeg kan ikke se, at Kammeradvokaten skulle have en særstilling i forhold til de komplicerede sager, der skulle gøre dem mere effektive i sagsbehandlingen i forhold til andre erfarne kuratorer, siger Managing partner Anders Stubbe Arndal.

Han afviser, at det handler om, at der er flere penge i de komplicerede sager.

- For os handler det om det principielle. Staten bør helt generelt konkurrenceudsætte sine indkøb af advokatydelser - også når staten peger på kuratorer i de såkaldte 'komplicerede' sager.

Afviser

Boris Frederiksen kan dog ikke forstå, hvis konkurrenterne føler, at ordningen er unfair, skriver han i et mailsvar til Ekstra Bladet.

'De komplicerede sager er alene udtryk for sager, hvor kreditor har særlige interesser og derfor ønsker indflydelse på valg af kurator. Det gør alle professionelle kreditorer inklusive landets banker, faglige organisationer og her også Gældsstyrelsen. Det er et konkret valg, som Gældsstyrelsen træffer fra sag til sag, og vi har ingen garanti for at blive valgt i disse sager.'

'Vi gør meget for ikke at bringe os i situationer, hvor vi er inhabile, hvis Gældsstyrelsen ringer i disse sager. Det indebærer en række fravalg af arbejde, som vores konkurrenter ikke er tvunget til at foretage. Tilsvarende har de fleste skifteretter lukkede medhjælperordninger, hvor vi ikke deltager og derfor ikke kommer i betragtning. Så jeg har svært ved at forstå, hvorfor vores relation til Gældsstyrelsen skulle være anderledes eller problematisk'.

