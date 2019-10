Konkurs og svindeldømt: Skandaledirektør lever i luksus

Trods en personlig konkurs og dom for svindel for mere end 400 mio. kr. lever den tidligere lampedirektør Lars Nørholt i sus og dus

48-årige Lars Nørholt blev i januar idømt syv års ubetinget fængsel for grov svindel i det konkursramte lysfirma Hesalight, hvor han var direktør og ejer.

Han blev kendt skyldig i bedrageri, dokumentfalsk, momssvindel og mandatsvig for samlet mere end 400 mio. kr. Dommen placerede ham side om side med Stein Bagger i toppen af listen over de hårdeste straffe for økonomisk kriminalitet. Men Lars Nørholt ankede dommen til landsretten, og derfor er han i dag på fri fod.

Under den månedlange retssag kom det frem, at Bagmandspolitiet mistænker ham for at have gemt nogle af de mange millioner fra Hesalight i udlandet. Men det afviste hovedpersonen totalt.

Nu kan Ekstra Bladet dog afsløre, at Lars Nørholt sammen med hustruen Sanne Nørholt – som begge er personligt konkurs - nyder friheden i luksus.

Lars Nørholts lejede villa ligger lige ned til Roskilde Fjord. Foto: Kortforsyningen

De bor i en villa på 380 kvadratmeter fordelt på 11 værelser lige ned til Roskilde Fjord. Det bekræfter malermester Frans Goldbach, der ejer huset, som var sat til salg for ca. ti mio. kr., inden de nye lejere kom til.

- Det er dem, der bor i huset. Det har de gjort i et par år, siger Goldbach, der fortæller, at han ikke selv kender parret. Han ønsker ikke at afsløre, hvad de betaler for at leje det store hus.

- Både Lars og Sanne Nørholt er personligt konkurs. Er det dem, der betaler huslejen?

- Jeg ved faktisk ikke, hvem der betaler. Det kan jeg ikke se på udbetalingerne, siger udlejeren.

Inden Hesalights konkurs i november 2016 blev der overført tocifrede millionbeløb fra selskabet til Lars og Sanne Nørholts private konto. Det viser dokumenter, som Ekstra Bladet er i besiddelse af. Hvis det er de penge, som nu betaler for det store hus, tilhører de retteligt konkursboets kreditorer.

Men Lars Nørholt vil ikke fortælle, hvordan huslejen betales.

'Jeg ønsker ikke at udtale mig om private og familiære økonomiske anliggender,' skriver han i en kort mail til Ekstra Bladet.

Det er i villaen til venstre, at svindeldømte Lars Nørholt bor. Billedet er taget fra stranden ved Roskilde Fjord. Foto: Aleksander Klug

Ferie til Dubai

Den store villa i Roskilde er ikke det eneste, der viser, at Lars Nørholt og hustruen tilsyneladende fortsat har adgang til store penge.

I tiden efter deres personlige konkurser i 2017 lagde Sanne Nørholt feriebilleder på Instagram fra et luksushotel i Dubai, en dyr restaurant på Mallorca, en skitur til Norge og andre rejser til Italien og Frankrig. Hun har siden lukket sin profil på det sociale medie for offentligheden.

Få meter fra villaen ligger denne badebro. Foto: Aleksander Klug

Hverken hustruen eller Lars Nørholt har svaret på spørgsmål om, hvordan rejserne er betalt.

Sælger luksusvarer

På onlinesider som Trendsales kan man se, at Sanne Nørholt har sat en stribe dyre tasker fra modehusene Louis Vuitton og Christian Dior til salg. Nogle af dem har kostet op til 24.000 kr., oplyser hun selv.

Inden Hesalights konkurs blev der ikke blot overført millioner til parrets konto, men også betalt mere end 100.000 kr. til netop Louis Vuitton. Det viser dokumenter fra sagen.

Hesalight-skandalen I efteråret 2015 lignede lysvirksomheden Hesalight fra Roskilde en kæmpe succes. Selskabets regnskaber viste en voldsom vækst og store millionoverskud, som blev tjent på at sælge lamper til kommuner og private virksomheder over hele verden. Desuden var det lykkedes Hesalight at få et lån på samlet ca. 600 mio. kr. fra pensionskasserne Pensam og Pensiondanmark samt IKEA-koncernen og Danske Bank. Men i foråret 2016 krakelerede glansbilledet, da Børsen kunne afsløre, at Hesalight havde løjet om blandt andet kunder og direktørens uddannelse i det materiale, der var brugt til at skaffe det store lån. Herefter havnede Hesalight i en sand mediestorm, der kulminerede, da Erhvervsstyrelsen dumpede de imponerende regnskaber og krævede helt nye. I de nye regnskaber var de store millionoverskud forsvundet. I efteråret 2016 viste det sig, at lånet på 600 mio. kr. var brugt, og Hesalight gik konkurs. På konkursdagen ransagede Bagmandspolitiet selskabets kontor og flere andre adresser, blandt andet Lars Nørholts villa. I januar 2019 blev Lars Nørholt i Byretten i Roskilde dømt skyldig i bedrageri, dokumentfalsk, momssvindel, mandatsvig og skyldnersvig for mere end 400 mio. kr. Dommen lød på syv års ubetinget fængsel - ligesom Stein Bagger i 2009 blev idømt for sin svindel i IT Factory. Lars Nørholt har dog anket til Østre Landsret med krav om pure frifindelse. Vis mere Luk

Om det er de penge, som parret nu forsøger at indkassere via det store udsalg, har Lars og Sanne Nørholt ikke ønsket at svare på. Men hvis taskerne er købt med penge fra Hesalight, tilhører de konkursboets kreditorer.

Hverken Bagmandspolitiets specialanklager på sagen, Jørn Thostrup, eller kurator i konkursboet efter Hesalight, advokat Henrik Selchau Poulsen, har ønsket at kommentere sagen over for Ekstra Bladet.