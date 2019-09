Konkurskonge i Kasi-krig med kammeradvokat

Konkurskongen Bryan Göddert, der har mere end 600 forliste firmaer bag sig, er en af dem, der af Jesper 'Kasi' Nielsen har købt en andel i den potentielle milliardgevinst, som den tidligere smykkerigmand kan få ud af sagen mod Pandora.

Det har ført til et nyt slagsmål med Kammeradvokatens formand, Boris Frederiksen.

Striden har egentlig ligget stille, siden Göddert - på foranledning af Kammeradvokaten - i starten af sidste år fik en betinget fængselsstraf på otte måneder.

Men nu er den altså brudt ud igen, efter Göddert i starten af året erhvervede sig en af de tvivlsomme andele til 10.000 kroner stykket, som blandt andre Dansk Aktionærforening har advaret imod.

Da Kasi Aps således i sidste måned blev erklæret konkurs, fordi selskabet fik en bod på fem mio. kr. grundet Jesper Nielsens alt for åbne udmeldinger om Pandora-sagen, blev Göddert dermed ifølge sig selv gjort til kreditor i boet. Det betyder, at man har fuld ret til indsigt i konkursboet.

Uenighed

Men det er Boris Frederiksen tilsyneladende ikke enig i. I flere mails, som Ekstra Bladet har set, har Göddert rykket for at få tilsendt de såkaldte cirkulæreskrivelser, som kurator sender til kreditorerne. Her fremgår det, hvordan arbejdet går med konkursboet, og hvor mange penge der er tilbage osv.

- Fra vores bord kan jeg se, at der er sket en masse mystiske ting, som jeg gerne vil have afdækket i sin helhed. Boris Frederiksen har desværre ikke ønsket at give mig oplysninger og tilsendt mig cirkulæreskrivelserne og interne forhold i konkursboet, som han har pligt til, siger Göddert til Ekstra Bladet.

Flere gange er han blevet afvist af Boris Frederiksens ansatte, der ikke mener, at han er kreditor, før et evt. provenu er blevet en realitet.

Bryan Göddert er Danmarks ukronede konkurskonge med mere end 600 forliste virksomheder bag sig. Foto: Ritzau Scanpix

Vil fjerne kurator

Det fik Göddert til at klage til Skifteretten og indkalde til en såkaldt skiftesamling. Kort tid efter fik så han tilsendt et kreditorskrivelse fra Kammeradvokaten, hvor det fremgik, at der fredag 13. september, vil være skiftesamling om blandt andet valg af kurator. Her vil han have afsat Boris Frederiksen som kurator.

- Og hvis dette ikke kan lade sig gøre, så vil jeg gerne have udpeget en medhjælper fra Skifteretten, som kan holde øje med ham og hans tidligere dispositioner, siger Göddert.

Selvom han har modtaget den ene kreditorskrivelse, så har Göddert stadig ikke fået tilsendt de to tidligere, der findes, trods flere rykkere.

Jesper Nielsen er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladet henvendelse.

Kammeradvokatens formand, Boris Frederiksen, er som udgangspunkt kurator i de konkursboer, hvor Skat har mange penge til gode. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Boris Frederiksen: Vi er ikke på julekort

Formanden for Kammeradvokaten fastholder, at han ikke mener, at Bryan Göddert er kreditor.

- Han har indgået en aftale på et tidligere tidspunkt om at købe en andel, som kun giver ham noget, hvis nogle bestemte ting sker (milliardsagen mod Pandora red.).

- Men I har jo sendt kreditorinformation til ham om mødet i Skifteretten. Hvorfor sender I det, hvis I ikke anser ham som kreditor?

- Det har vi gjort, fordi han har bedt om den her skiftesamling. Man kan jo diskutere, om han er det eller ej, men i lyset af, at han har bedt om mødet, hvor han kan komme og argumentere for, at han er kreditor, har vi syntes, at den information ville vi sende til ham. Men anden information har han ikke krav på.

- Men i med at han kan sende den her begæring til Skifteretten, så skal man vel også være kreditor?

- Jeg tror, du skal regne med, at Skifteretten ikke har taget stilling til noget endnu. De kan konstatere, at der er en, der hævder, at han er kreditor i et bo. Nu berammer de det, og så må vi se, hvilke kreditorer der møder op, og så vil Skifteretten tage stilling til, om han skal behandles som kreditor.

- Han siger, at han gerne vil have dig afsat som kurator. Hvad siger du til det?

- Vi har jo som firma en historik med Bryan Göddert. Vi har behandlet et stort antal konkursboer og hans personlige også. Vi har også haft indflydelse på, at han har fået konkurskarantæne, og det var også en politianmeldelse fra vores side, der fik ham dømt for en overtrædelse af bogføringsloven. Så jeg er godt klar over, at jeg ikke får julekort fra ham.

Jesper Nielsens milliardstrid Jesper Kasi Nielsen ejer sammen med sin familie Dojajean Holding Aps. Heri ejer man Kasi Aps, som har verserende sag med Pandora, der bliver behandlet ved en voldgiftssag. I 2010 solgte Jesper Nielsen sin andel af Pandora for 385 millioner kroner, men fik også en såkaldt earn out-klausul, der skulle udbetales i 2015. Det er værdien af denne klausul, Pandora og Jesper Nielsen i øjeblikket slås om. Mens Jesper Nielsen mener, at Pandora skylder ham halvanden milliard, påstår Pandora, at værdien af earn out-aftalen er 0 kr. I 2017 blev Dojajean Holding Aps begæret konkurs og Boris Frederiksen blev indsat som kurator, da Skat havde flere verserende sager med ham. Efterfølgende har Skat tabt to store sager til Jesper Nielsen, hvor man samlet set krævede mere end en halv milliard. I august 2019 blev Kasi Aps begæret konkurs, efter det havde været under frivillig likvidation. Her var likvidator også Boris Frederiksen - han blev også automatisk udpeget som kurator i boet. Der er ifølge Boris Frederiksen krav for i omegnen af 100 millioner kroner. Udover Skat, så har også Brøndby IF og den tyske håndboldklub Rhein-Neckar-Löwen millioner til gode. Vis mere Luk

Årelang strid



Striden mellem Bryan Göddert og Kammeradvokaten går helt tilbage til 2011, hvor han startede som konkursrådgiver i sit firma Dansk Rekonstruktion.

Her levede han af at overtage skrantende virksomheder for derefter at lukke dem ned. I den forbindelse sikrede han, at virksomhedsejeren - kunden - kom nænsomt ud af situationen, mens konkursboets kreditorer - typisk Skat, som Boris Frederiksen repræsenterede - ofte stod tilbage som taberne.

Helt konkret blev der ofte ikke afleveret nogen bogføring eller bilag til kurator, når boet skulle gøres op. På den måde var det svært at undersøge årsagen til konkursen, og hvad der var sket med selskabets aktiver.

Det politianmeldte Boris Frederiksen ham for, og det endte ud i 26 forhold, som han i januar 2018 blev dømt for. Straffen blev en betinget fængselsdom på otte måneder for at have overtrådt bogføringsloven på systematisk vis. Derudover blev han idømt konkurskarantæne, så han ikke må stå i spidsen for et selskab.

Göddert arbejder stadig med at afvikle selskaber, men står ikke registreret som direktør.