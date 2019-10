Konkursramt burgerkæde solgt alt for billigt

I al ubemærkethed gik selskabet bag burgerkæden Rumbles, der har flere restauranter rundt om på Sjælland, konkurs i slutningen af august.

Kort inden havde det skiftet navn fra Rumbles ApS til det mere anonyme Selskabet af august 2019 ApS, og alle kædens fire restauranter var blevet solgt videre til et nyt selskab, som en tidligere medejer havde stiftet.

Nu viser det sig, at den samlede pris for restauranterne var alt for lav.

Det fremgår af en såkaldt cirkulæreskrivelse, konkursboets kurator har sendt rundt til alle kreditorerne, og som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Burgerkæden har fire restauranter, der ligger i København, Helsingør og Hillerød. Her er det afdelingen i Sydhavnen. Foto: Linda Johansen

738.000 kr.

Her oplyser kurator Line Lundorff Brokholm, at den oprindelige købssum på 438.000 kroner langt fra var tilstrækkelig, og at hun i stedet har indgået et forlig på 738.000 kroner. Dertil kommer evt. lønforpligtelser på 400.000 kroner.

- Det er ud fra en samlet bedømmelse i sagen, men det er en svær vurdering at lave. Den er sendt rundt til kreditorerne, og de kan gøre indsigelser. Nu ligger den i skifteretten og så bliver den afgjort snart, siger hun til Ekstra Bladet og tilføjer, at der pt. er enkelte, som har gjort indsigelser.

Det er revisoren Søren Hall Hviid Larsen, som via sit selskab Great Food and Drinks ApS har købt burgerkæden.

Vurderingsrapport

Selvom han var mindre medejer af burgerkæden før konkursen, og nu er blevet eneejer, ønsker han ikke at kommentere, hvorfor vurderingen var for lav.

Han henviser i stedet til den vurderingsrapport, der fastsatte det oprindelige beløb.

- Jeg har jo kun valgt at betale det, som sælger valgte at udbyde det til, siger han og tilføjer.

- Hvordan rapporten er lavet, kan jeg ikke sige noget om, da jeg ikke har været involveret i den proces, siger han.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med den tidligere direktør Emil Wiegand-Hansen, som var involveret i salget, men han ønsker ikke at kommentere sagen.