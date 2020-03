Konkursramt komiker tog flere ulovlige lån

Omar Marzouk erkender at have taget flere ulovlige aktionærlån, fordi 'det skulle gå hurtigt'

Den kendte komiker Omar Marzouk gik i sommer konkurs med sit tv-selskab Just a Head Aps, fordi Gældsstyrelsen havde et krav på 1,3 millioner kroner for manglende betaling af skat og moms.

Inden da havde komikeren i årevis haft mere end svært ved at holde sig indenfor lovens rammer, når det kom til ledelsen af sit selskab Just a Head Aps.

Ekstra Bladet har gennemgået samtlige regnskaber for firmaet, og det viser, at der i selskabets 11-årige levetid har været fem sager om ulovlige aktionærlån for en samlet sum af 1,5 millioner kroner. Derudover har der de sidste syv år i træk været flere overtrædelser af bogføringsloven.

Hans navn er gentagende gange dukket op i en database med ulovlige lån, som Ekstra Bladet har bedt BIQ om at lave.

Her fandt vi eksempelvis også Tim Christensen, som er blevet politianmeldt to gange.

Den nu konkursramte komiker Omar Marzouk har ikke haft styr på sine regnskaber. Foto: Finn Frandsen

5 trin: Forstå ulovligt aktionærlån 1. En person ejer enten helt eller delvist et firma. Han vil gerne trække en million ud til sig selv. 2. Hvis han skal følge loven, så udbetaler han pengene som løn eller udlodder det som udbytte ved en generalforsamling. Dermed får Skat også sin del. 3. Men i stedet udbetaler han pengene direkte til sig selv og slipper dermed for at betale skat. 4. Hvis firmaet efterfølgende går konkurs, kan det samtidig være meget svært for kreditorerne at få det ulovlige aktionærlån tilbagebetalt. 5. Hvis en revisor gennemgår firmaets regnskab har han pligt til at anmærke det ulovlige lån. I de fleste tilfælde undersøger Erhvervsstyrelsen dog ikke sagen nærmere. Vis mere Luk

Tvangsbøder

Erhvervsstyrelsen indledte derfor for nogle år siden to kontrolsager mod selskabet og Omar Marzouk. Man krævede et ulovligt lån fra 2015 tilbagebetalt, og derudover krævede man, at der kom styr på bogføringen.

I den forbindelse pålagde man ham tvangsbøder, men det afholdt tilsyneladende ikke Omar Marzouk fra at gøre det igen.

I de følgende år var bogføringen stadig lige kaotisk, hvilket fik revisorerne til at lave flere påtaler. Derudover blev der i 2017 optaget et nyt ulovligt lån på 461.000 kroner. Det fremgår af det seneste regnskab, som samtidig er det sidste, inden selskabet gik nedenom og hjem

Efter konkursen undersøgte kurator forholdene, og det viste sig, at Omar Marzouk forinden, havde indfriet lånet som løn til sig selv.

De øvrige fire sager om ulovlige lån ligger lidt flere år tilbage. Pengene er i tidens løb blevet tilbagebetalt.

Marzouk: - Det skulle gå hurtigt

Omar Marzouk er ikke bleg for at fortælle åbent om sine ulovlige aktionærlån og rod i regnskaberne.

- De gange jeg har trukket pengene ud, har jeg også fået skæld ud af min revisor. Man skal jo lave papirarbejdet, før man gør det, og det har jeg så nogle gange ikke fået gjort. Så har han efterfølgende sagt, at det bliver jeg altså nødt til.

Det seneste ulovlige lån stammer fra dengang, han ikke kunne få lov til at låne penge i sit hus.

- For mig har det været, fordi det skulle gå hurtigt.

Han forklarer, at papirarbejdet ved at drive sin egen virksomhed på ingen måde er hans styrke. Han er samtidig ikke fan af det 'bureaukratiske pis', som opstår i den forbindelse.

- Men det har ikke været mit formål at snyde nogen som helst.

Mistede bilag

- I de syv seneste regnskaber er der gentagne anmærkninger om, at bogføringsloven er overtådt. Hvordan kan det lade sig gøre?

- Jamen, det kan lade sig gøre, hvis man fx mister bilag og ikke har styr på, hvor de er henne. Der er jo virkelig meget papirarbejde forbundet med at drive virksomhed, og hvis du bare træder en lille smule ved siden af, så er der en anmærkning. Men i den virkelige verden er det sgu ikke altid, at tingene kan gå sådan, som de har forestillet sig - dem der har lavet reglerne.

- Jeg er med på, at dine kompetencer er på det kreative område, men burde du ikke stadig have mere styr på det?

- Det kan du jo mene, at man burde have. Jeg har betalt mig fra det. Jeg har da brugt 100.000 kroner om året på revisorregninger.

- De har lavet det primære arbejde for dig, men der har jo stadig været mange anmærkninger. Og det er så fordi, du ikke har haft styr på dine bilag?

- Ja.

- Har du så lært af det? Kommer vi til at se flere anmærkninger?

- Der er forskel på, om man vil snyde statskassen for pengene, eller om man bare kæmper for at få det til at løbe rundt. Så jeg kan ikke sidde at sige, at jeg kommer til at køre alt efter bogen. Det kan jeg jo ikke love. Men jeg tror, at hvis jeg starter virksomhed igen, så skal jeg finde en, der kan tage sig af den administrative del for mig.