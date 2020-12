Konkursramt leasingselskab udsat for hærværk

Vinduespartiet til det konkursramte leasingselskab Scanleasings lokaler i de mondæne Axel Towers i København er blevet knust.

Sagen er politianmeldt af ejeren ATP Ejendomme, erfarer Ekstra Bladet.

Lokalerne har i ugevis stået tomme, men Scanleasings facadeskilte er ikke blevet taget ned.

Lige op til konkursen holdt repræsentanter for Scanleasing jævnligt hof for bilentusiaster og forretningsforbindelser i og foran lokalerne i et af Danmarks dyreste lejemål. Foto: PR/Scanleasing

Selskabet gik konkurs i oktober, og siden har det udviklet sig til en større erhvervsskandale, hvor mange - herunder også staten - formentlig uden det store held - kan gøre krav på millioner af kroner.

Eksempelvis betalte Scanleasing ikke registreringsafgift på 620 leasingbiler. Samlet er der rejst krav mod Scanleasing på 256 mio. kr., hvoraf Ringkøbing Landbobank har de 177 mio. kr. til gode.

Scanleasings stifter og ejer Peter Larsen er personligt blevet erklæret konkurs og mødt af krav om 196 mio. kr. fra kreditorer.

