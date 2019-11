Kræver 9,7 millioner efter TV-koks konkurs

Kreditorer med penge til gode i konkursramte restaurant Lêlê ser ud til at få en lang næse

Har du en god historie? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

Alt imens den kendte TV-kok Anh Lê kører sin restaurantkæde Lêlê i København videre i et nyt selskab efter en konkurs, kæmper en række kreditorer for at få de penge tilbage, som de har til gode.

Men det ser svært ud.

Kreditorer har nemlig rejst krav for hele 9.741.644 kroner, mens kurator Piya Mukherjee kun har kunnet finde værdier for 856.154 kroner i konkursboet.

Det viser en oversigt over aktiver og passiver i konkursboet udsendt af kurator til kreditorerne, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Kreditorerne står dermed til at måtte vinke farvel til 8.885.490 kroner.

TV-kok tog ulovligt lån

Selskabets ledelse begærede 15. oktober selskabet konkurs, men solgte værdierne til et nyt selskab. Selskabets restauranter, hvor frontfigur Ahn Lê ejer 10 procent, kører altså videre. Bare uden at betale sin gæld.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Restauranten på Østerbrogade kører ligesom kædens andre restauranter ufortrødent videre. Foto: Aleksander Klug

Misbrugte tillid

En af de kreditorer, der risikerer at tabe penge, er Mustafa Öztürk. Han er direktør og medejer af selskabet Sund Catering, der har leveret madvarer til Lêlê.

- Det påvirker os simpelthen så hårdt. Jeg har haft utroligt store likviditetsproblemer, og jeg er blevet uvenner med flere af mine leverandør. For mine likviditetsproblemer gjorde, at jeg heller ikke kunne overholde mine forpligtelser.

- Og det er kun Lêlês skyld. Hvis jeg ikke kan få noget af Lêlê, så har jeg et problem. Det ser sort ud, siger Mustafa Öztürk, der efter eget udsagn har omkring 900.000 kroner til gode i konkursboet.

Han frygter nu for sit firmas overlevelse.

- Jeg var en af deres hovedleverandører og gav dem lange kreditter på to måneder, og på den måde kunne de nemt opbygge en stor gæld. Men de misbrugte min og andre leverandørers tillid.

Se også: Medie: Kendt kæde får heftig kritik - Social dumping af allerværste grad

1,7 millioner

En anden kreditor er Jimi Høgh Danielsen. Han var frem til august måned administrerende direktør og ejer af 10 procent af selskabet. Han blev efterladt i konkursboet og har nu rejst et krav på 1,7 millioner kroner, fortæller han.

Han ønsker dog ikke at kommentere sagen yderligere.

Artiklen fortsætter under billedet.



På tidspunktet for konkursen 15. oktober havde medarbejderne 1,9 millioner kroner til gode i løn, skriver kurator i sin opgørelse. Her er det kædens restaurant på Vesterbrogade, der er klar til at modtage gæster. Foto: Aleksander Klug

Det fremgår af kurators opgørelse over aktiver og passiver, at Jyske Bank havde pant i en lang række aktiver i virksomheden svarende til tre millioner kroner.

Ydermere havde banken pant i en andelslejlighed til erhverv på Østerbrogade 56 i København, hvis værdi dog ikke fremgår af opgørelsen.

Ingen svar

På grund af bankens pant fik den ved overdragelsen til det nye selskab betalt sine tilgodehavender, fortæller kurator Piya Mukherjee, der dog ikke vil oplyse, hvor mange penge banken i alt modtog.

Efter medarbejdernes løn for den første del af oktober, 1,9 millioner, var trukket fra vurderingen af selskabet, var der kun 218.605 kroner tilbage i konkursboet fra salget af aktiverne til det nye selskab.

Anh Lês pressebureau siger til Ekstra Bladet, at hun ikke ønsker at stille op til interview.