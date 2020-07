Kraftig kritik af Danske Bank

Det norske finanstilsyn har i en tilsynsrapport udpeget flere kritisable forhold hos Danske Bank i Norge.

Tilsynet mener, at Danske Bank har gjort for lidt for at efterleve den strammere hvidvasklov, som blev indført i 2018. Det skriver det norske medie E24.

Tilsynsrapporten bygger på en række besøg i Danske Banks norske afdeling i september sidste år.

- Finanstilsynet finder det kritisabelt, at filialen (...) ikke tidligere har iværksat analyser og planer for at sikre, at filialen efterlever norsk hvidvasklov, står der i tilsynsrapporten ifølge E24.

Hvidvask er en betegnelse for, når kriminelle forsøger at få lyssky indtægter til at se ud, som om det er penge tjent på ærlig vis.

Efter at være blevet gjort opmærksom på manglerne har Danske Bank indført nye tiltag, der skal være med til at forhindre hvidvask i den norske forretning.

Ifølge Danske Bank har man sammen med de norske myndigheder allerede planlagt og implementeret 35 konkrete tiltag, som imødekommer de mangler, man er blevet gjort opmærksom på af Finanstilsynet.

Nogle af de vigtigste tiltag inkluderer færdiggørelse af gyldig identifikation for kunderne og ny intern organisation.

- De strenge tiltag, vi implementerer, vil påvirke en række kunder, både virksomheder og privatkunder, da kravene til oplysninger og dokumentation vil øges, siger Trond Mellingsæter, landechef for Danske Bank i Norge, i en pressemeddelelse.

- Vi håber på forståelse for disse tiltag, da Danske Bank gør vores ypperste for at sikre nuværende og fremtidig efterlevelse af de lokale regler.

- Vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at gøre det så enkelt som muligt for vores kunder at give os nødvendige data og dokumentation, siger han.

Danske Bank i Norge har i forvejen flere hundrede medarbejdere, som arbejder med at forsøge at forhindre hvidvask.

Tidligere er det blevet beskrevet, hvordan der er strømmet op mod 1500 milliarder mistænkelige kroner gennem Danske Banks afdeling i Estland.

Afdelingen i Estland er siden blevet lukket.