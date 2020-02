Kriseramt firma stiger til 600 mio.: - Ser mærkeligt ud

Trods et underskud på 120 mio. kr. er værdien af ACT.Global eksploderet. Teknologiselskabet fra Kastrup er nu mere end 600 mio. kr. værd - med godkendelse fra berygtet revisor

Et gigantisk underskud behøver åbenbart ikke betyde, at et selskab falder i værdi.

For selvom teknologifirmaet ACT.Global i Kastrup for nylig kom ud med et underskud på 120 mio. kr, steg direktør Carsten Jensens vurdering af selskabets værdi i samme periode betragteligt.

Sammen med fire andre personer ejer direktøren 23 pct. af aktierne i ACT.Global via selskabet Trendkeeper Holding. De aktier er sat til en værdi på 142 mio. kr., og dermed værdisættes hele ACT.Global til ca. 610 mio. kr.

Året før, hvor ACT.Global havde et overskud på 5 mio. kr., var aktierne i selskabet "kun" værdisat til samlet 235 mio. kr.

- Det ser mærkeligt ud. Normalt reagerer et selskabs værdi negativt på et stort underskud. Her stiger værdien til mere end det dobbelte. Det er påfaldende, siger Frank Thinggaard, professor i ekstern regnskab ved Aarhus Universitet.

Bruger berygtet revisor

Af regnskaberne fremgår det, at det ikke er en hvilken som helst revisor, der har godkendt den høje værdisætning.

I begge Carsten Jensens personlige selskaber med aktier i ACT.Global, Trendkeeper Holding og Smartkeeper Holding, har Tonny Skov Pedersen underskrevet regnskaberne.

Han har fået hele tre kendelser imod sig i Revisornævnet og er idømt bøder på henholdsvis 200.000 kr. i 2012, 10.000 kr. i 2015 og 60.000 kr. i 2017 for stribevis af fejl og brud på selskabsloven.

ACT.Globals hovedkontor i Kastrup. Foto: Jonas Olufson

Hans revisionsselskab fik desuden en bøde på 100.000 kr. i 2015.

Men Tonny Skov Pedersens mange bøder fra Revisornævnet skræmmer ikke Carsten Jensen.

'Jeg er er bekendt med de omtalte kendelser fra Revisornævnet, som jeg vurderer ikke har nogen betydning for det fortsatte samarbejde,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Det har trods gentagne forsøg ikke været muligt at få en kommentar fra Tonny Skov Pedersen.

Prominente investorer

Lagkagehuset-rigmanden Ole Kristoffersen og EM-helten Henrik 'Store' Larsen er blandt investorerne i ACT.Global, der udvikler midler til bekæmpelse af bakterier.

Ekstra Bladet har spurgt Carsten Jensen, om investorerne har købt sig ind til en værdisætning på mere end 610 mio. kr., men det har direktøren ikke svaret på.

Den tidligere landsholdsspiller i fodbold Henrik 'Store' Larsen er både ansat og investor i ACT.Global. Foto: Henning Hjorth

Til Børsen forklarer han dog, at det er tilfældet. Og at det faktisk er netop investorerne, som har fastsat prisen på selskabet.



"Aktier er værdiansat til markedskurs jvf. aktietransaktioner mellem uafhængige parter og registreret i cvr," skriver Carsten Jensen til Børsen.