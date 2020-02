Kriseramt kendisfirma fik kvart million af staten

Innovationsfonden har bevilliget en kvart million til teknologifirmaet ACT.Globals datterselskab - teknologifirmaet er havnet i et heftigt stormvejr

Det går ikke godt for virksomheden ACT.Global fra Amager.

For få uger siden kom selskabet ud med et chokerende underskud på 120 mio. kr., og nu skal regnskaberne kulegraves af Erhvervsstyrelsen.

I ejerkredsen hos det kriseramte firma er en række kulørte investorer som de tidligere landsholdsspillere Henrik 'Store' Larsen og Bjarne Goldbæk samt Ole Kristoffersen, der har stiftet Lagkagehuset.

Men også staten har penge i klemme.

Den statslige fond Danmarks Grønne Investeringsfond har givet et lån af ukendt størrelse til ACT.Global. Og nu viser det sig, at en anden statslig fond, Innovationsfonden, har givet penge til selskabet. Denne gang til et af firmaets datterselskaber.

'Vi har givet en bevilling i vores Innobooster-program på 247.500 kr. i 2017. Projektet blev afsluttet i 2018,' oplyser fondens pressechef Jens Bomholt til Ekstra Bladet.

ACT.Globals projekt hed ifølge pressechefen 'Reactive sticker for rapid testing of photocatalytic performances'.

Tavshed

Ifølge Innovationsfondens hjemmeside kan der søges bevillinger gennem Innbooster-programmet til 'innovative udviklingsprojekter, som kan øge din virksomhedens konkurrenceevne'.

ACT.Globals innovative udviklingsprojekt er formentlig virksomhedens produkt CleanCoat, der bruger nanoteknologi til bekæmpelse af bakterier.

Selskabet har fremhævet enkelte kunder på dets hjemmeside.

Der er blandt andet tale om en svensk bryggerivirksomhed, en dansk svømmehal, en virksomhed, der bruger kaffegrums til at lave svampe, samt hotellet Herman K.

Derudover skriver virksomheden, at en fisketrawler bruger produktet. Selskabet vil dog ikke fortælle, hvilken virksomhed det drejer sig om.

Ekstra Bladet har i løbet af de seneste dage gentagne gang forsøgt at få en kommentar fra ACT.Globals direktør og storaktionær, Carsten Jensen. Men han er ikke vendt tilbage på henvendelserne.