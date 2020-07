Kriseramt kendisfirma granskes: Holder på informationer

Erhvervsstyrelsen undersøger for tiden selskabet ACT.Global for lovbrud. Men det er svært at få informationer ud af selskabet

Mystikken breder sig omkring Amager-selskabet ACT.Global, som i månedsvis har været i dyb krise.

Efter en række kritiske artikler i Ekstra Bladet besluttede Erhvervsstyrelsen tidligere på året at granske selskabet for mulige lovbrud.

Styrelsen bad i slutningen af maj om dokumentation for, at ACT.Global virkelig har indgået en stribe lukrative aftaler med samarbejdspartnere, som selskabet hævder.

ACT.Globals hovedkontor på Amager. Foto: Jonas Olufson

Men 23. juni kom et mildest talt kryptisk svar tilbage.

'Bestyrelsen i ACT.Global A/S ønsker at understrege, at selskabet har indsamlet omfattende materiale og dokumentation om samarbejdspartnere, herunder korrespondance mellem selskabet og samarbejdspartnere. Der er tale om omfattende materiale, som alene står fysisk tilgængeligt på selskabets adresse', skrev ACT.Global i en mail til Erhvervsstyrelsen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Kræver dokumentation

I en mail til Ekstra Bladet afviser ACT.Globals direktør og storaktionær, Carsten Jensen, at selskabet bevidst tilbageholder materiale for Erhvervsstyrelsen.

'Vi har ønsket at gennemgå det meget omfattende materiale med Erhvervsstyrelsen ved et møde', skriver han, men undalder dog at svare på, hvorfor ACT.Global ikke bare har indscannet materialet og fremsendt det til styrelsen.

Erhvervsstyrelsen er da heller ikke tilfreds med forslaget om et møde.

'Styrelsen deltager altid gerne i fysiske møder, men en præsentation af materialet fritager ikke virksomhedens ledelse fra at indsende kopi af de oplysninger, som styrelsen har bedt om,' svarer Erhvervsstyrelsen i en mail, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

ACT.Global har derfor fået to uger til at fremsende materialet, hvorefter styrelsen vil træffe en beslutning om, hvad der videre skal ske i sagen.

Den tidligere danske landsholdsspiller i fodbold Henrik 'Store' Larsen har i flere år været tilknyttet ACT.Global. Han og flere andre ansatte er netop blevet fyret af økonomiske årsager. Foto: Jonas Olufson

Chokerende underskud

Myndighedernes granskning for lovbrud er absolut ikke den eneste bekymring, som ACT.Global har kæmpet med den seneste tid.

Selskabet fra Amager - som sælger midler til bekæmpelse af bakterier - lignede længe en solstrålehistorie med flotte regnskaber og investeringer på et trecifret millionbeløb fra investorer som Lagkagehuset-stifter Ole Kristoffersen og flere tidligere fodboldspillere.

Investorerne fik dog et chok, da ACT.Global i starten af året pludselig præsenterede et regnskab med et underskud på svimlende 120 millioner kroner.

Artiklen fortsætter under billedet...

Tidligere Venstre-minister Helge Sander var indtil for nylig tilknyttet ACT.Global som rådgiver. Han har trukket sig fra selskabet. Foto: Stine Tidsvilde

Siden afslørede Ekstra Bladet, at direktør Carsten Jensen slæber et spor af konkurser og kontroverser bag sig.

Og i februar startede Erhvervsstyrelsen så sin undersøgelse af regnskaberne i ACT.Global.

I kølvandet på de mange artikler har nøglefolk som formand Brian Mollerup, bestyrelsesmedlem Ole Kristoffersen, finansdirektør Simon Hove og rådgiveren Helge Sander (tidligere Venstre-minister, red.) trukket sig fra selskabet.