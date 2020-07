Kriseramt kendisfirma rømmer hovedkontoret

Ved du noget om sagen, så kontakt Ekstra Bladets journalister her

ACT.Global har i løbet af de seneste måneder været centrum for en bemærkelsesværdig nedtur.

I februar kom Amager-selskabet - der har Lagkagehuset-stifter Ole Kristoffersen og flere tidligere fodboldspillere i ejerkredsen - pludselig ud med et chokerende underskud på 120 millioner kroner.

Siden er skeletterne væltet ud af skabet, og selskabet undersøges netop nu for lovbrud af Erhvervsstyrelsen.

Siden 2015 har ACT.Global holdt til i denne bygning på Kajakvej i Kastrup. Nu er det slut. Foto: Jonas Olufson

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er ACT.Global nu også ved at rømme sit store kontor i Kastrup på Amager. Det bekræfter direktør og storaktionær Carsten Jensen.

'Det er korrekt, at vi i forbindelse med vores omkostningsbesparelser har valgt at fraflytte lokalerne. Mange af vores medarbejdere vil enten sidde i udlandet eller skulle rejse mere fremover,' skriver han i en mail.

I sidste uge fyrede selskabet flere ansatte - blandt andet Henrik 'Store' Larsen, som i 1992 spillede en nøglerolle, da Danmark vandt europamesterskabet i fodbold.

Fra succes til fiasko

Længe lignede ACT.Global faktisk en stor succes, og det lykkedes selskabet at tiltrække penge fra en perlerække af prominente investorer.

Over de seneste år har bl.a. barkongen Adam Falbert, den stenrige baron Johan Wedell-Wedellsborg, erhvervsadvokaten Jan Leth Christensen samt de tidligere landsholdsspillere Bjarne Goldbæk og Jakob Friis-Hansen figureret på listen over investorer.

Den stenrige baron Johan Wedell-Wedellsborg er blandt de personer, som de seneste år har investeret i ACT.Global. Foto: Mogens Flindt

I efteråret 2019 lovede direktør Carsten Jensen investorerne, at ACT.Global snart ville offentliggøre et stort overskud. Men til investorernes forskrækkelse endte det i stedet med et underskud på 120 millioner kroner.

Kort efter afslørede Ekstra Bladet, at Carsten Jensen slæber et spor af konkurser og kontroverser bag sig.

Og i februar startede Erhvervsstyrelsen så sin undersøgelse af regnskaberne i ACT.Global. Den er endnu ikke afsluttet.

Jagter nye millioner

Men Carsten Jensen har allerede mærket konsekvenserne af nedturen i ACT.Global.

I kølvandet på det chokerende underskud og de mange artikler om selskabet har nøglefolk som formand Brian Mollerup, bestyrelsesmedlem Ole Kristoffersen, finansdirektør Simon Hove og rådgiveren Helge Sander (tidligere Venstre-minister, red.) trukket sig.

Men direktøren har ikke opgivet håbet om at redde sit selskab.

Selvom ACT.Global siden opstarten i 2013 har haft et samlet underskud på hele 133 millioner kroner, har direktør og storaktionær Carsten Jensen ikke lidt nød. Han købte i juni 2017 denne herskabslejlighed på Frederiksberg for 14,5 millioner kroner. Privatfoto

I stedet gik han for nylig på jagt efter endnu flere millioner hos investorer.

'Vi er i dialog med flere interesserede parter, og vi forventer at rejse et større millionbeløb', oplyste Carsten Jensen for få uger siden til Ekstra Bladet.

Om den mission lykkes, er endnu uvist.

