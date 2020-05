Kriseramte Norwegian får godkendt sin redningsplan

Norwegian får godkendt sin redningsplan af aktionærerne, skriver Dagens Næringsliv. Dermed står selskabet til at kunne få norsk statsstøtte

På en ekstraordinær generalforsamling har Norwegians aktionærer mandag stemt ja til en kriseplan, der skal redde selskabet fra konkurs.

Med redningsplanen siger aktionærerne ja til, at deres aktier mister omkring 95 procent af deres værdi. Samtidig står egenkapitalen hos det norske luftfartsselskab til at blive kraftigt forbedret. Det skriver det norske erhvervsmedie Dagens Næringsliv.

Det vil blandt andet gøre det muligt for Norwegian at få norsk statsstøtte, som vil lune godt og grundigt i selskabets slunkne pengekasse.

Stor støtte til redningsplan

Aktionærernes godkendelse af planen har fundet sted på en ekstraordinær generalforsamling i Oslo. Ifølge Dagens Næringsliv, der har fulgt sagen tæt, var der meget stor støtte blandt aktionærerne til tiltagene i planen.

Et af tiltagene handler om at konvertere gæld til egenkapital. Med tiltaget vil aktionærerne gå fra at eje hele Norwegian til blot omkring fem procent.

Før aktionærernes accept havde både obligationsejere og leasingselskaber, som har lånt Norwegian penge, nikket ja til redningsplanen.