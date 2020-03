Kritik af Wolt og Just Eat: Minder om gullaschbaroner

Just Eat og Wolt møder hård kritik for at fastholde høje gebyrer under coronakrisen. De minder mig om gullaschbaronerne, siger en restauratør

Intet er, som det plejer at være for Jakob Kristian Sørensen, der driver det italienske spisested Il Locale i Aarhus.

Coronakrisen har lukket hans restaurant, og han er nu dybt afhængig af at få bragt sine pizzaer ud af selskaber som Just Eat og Wolt.

Men det er bestemt ikke gratis. De to internationale selskaber tager sig nemlig betalt med omkring 30 procent af nettoprisen på en bestilling, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Siden onsdag kl. 10 har alle landets restauranter haft forbud mod at have siddende gæster. Det kan i den grad mærkes hos Jakob Kristian Sørensens restaurant Il Locale i Aarhus. Foto: Ernst van Norde

- Når moms og alt er betalt, har jeg måske fem-seks kroners fortjeneste på en pizza til 120 kroner. I forvejen var jeg træt af deres skyhøje kommissioner. Men når Just Eat og Wolt holder fast i dem i den her horrible situation, så minder de mig om gullaschbaronerne, siger Jakob Kristian Sørensen.

- Viser ingen omsorg

Just Eats danske selskab tjente i sit seneste regnskab 61 millioner kroner. Og i november fortalte Wolt, at danske restauranter i løbet af blot et år havde omsat for 250 millioner kroner via selskabets app.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Et almindeligt syn i større danske byer: Et bud fra det finske selskab Wolt er på vej ud med mad.

Men Jakob Kristian Sørensen mener, at de svigter under den nuværende krise.

- De viser ingen omsorg for den branche, som har sikret dem en rigtig god forretning. De kunne sagtens sætte deres kommissioner ned fra 30 til fem procent og stadig have en forretning. For de tager jo også penge fra kunderne for levering. Det bliver sådan lidt snylteragtigt for mig, siger han.

- Absolut en bekymring

Restauratørernes brancheforening Horesta har mange medlemmer, som er utilfredse med de høje kommissioner, der bliver krævet for at bringe mad ud.

Det fortæller Horestas direktør, Katia Østergaard.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ifølge direktør i Horesta Katia Østergaard er Wolts og Just Eats priser en bekymring for mange af landets restauranter. Foto: Stine Bidstrup

- Det er absolut en bekymring for vores medlemmer. Det ville i den grad klæde store aktører som Wolt og Just Eat at tage noget medansvar ved at sænke priserne. Det må de kunne gøre i så speciel en situation, siger hun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Just Eat: Vi skummer på ingen måde fløden

Just Eats direktør, Carsten Boldt, afviser kritikken af sit selskab.

I en mail til Ekstra Bladet oplyser han, at der ikke har været nogen stor stigning i antallet af restauranter, som har tilmeldt sig Just Eat under krisen.

'Vi skummer derfor på ingen måde fløden på den meget ulykkelige situation (...) Tværtimod arbejder vi trods svære vilkår benhårdt for at holde både vores restaurant-partnere og Just Eat åbne', skriver han.

Ville ikke sænke priser

Hos Wolt er der stor forståelse for, at restauranterne har det svært, skriver direktør Søren Meier Svendsen.

Han slår dog fast, at selskabet heller ikke har tænkt sig at sænke kommissionerne.

'Vi er ikke ramt på samme måde som restauranterne, men vi genkender ikke billedet af, at madudbringningstjenesterne har kronede dage. Slet ikke. Faktisk er markedet helt uforudsigeligt lige nu.'

- Dobbelt så mange ordrer

Konkurrenten Takeout oplever ikke på samme måde hårde tider. Her har coronakrisen skabt enorm travlhed.

- Vi har dobbelt så mange ordrer i de her dage, hvis ikke flere, siger operations manager Søren Vendelbo.

- Så rent økonomisk er det faktisk en god tid for jer?

- Ja. Og det er jo lidt skræmmende, at en så skidt periode for hele samfundet er så god for os. Vi har så mange ordrer, at vi arbejder i døgndrift for at finde flere chauffører.

Søren Vendelbo tilføjer, at Takeout under krisen har sænket priserne hos både kunderne og nogle restauranter.