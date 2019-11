Kronprinsens nære ven trækkes ind i sag om nepotisme i Forsvaret

Har du en god historie? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

Kronprins Frederiks nære ven Jeppe Handwerk trækkes nu ind i en undersøgelse af mulige vennetjenester i Frømandskorpset.

I Auditørkorpsets undersøgelse af mulig nepotisme indgår nemlig indkøb af bådmotorer til korpset i 2018 - et salg, som Jeppe Handwerks selskab Copenhagen Global har stået bag.

Det bekræfter Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse over for Ekstra Bladet.

Ifølge styrelsen blev der af selskabet indkøbt to hurtiggående RHIB-både med tilhørende motorer af typen FPT N67 550.

Hvorfor salget af netop bådmotorerne fra Copenhagen Global, hvor Handwerk er administrerende direktør, indgår i undersøgelsen af vennetjenester har det ikke være muligt at få svar fra Auditørkorpset på.

To leverandører

Ifølge Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse var det kun det amerikanske forsvar og Copenhagen Global, der kunne levere den ønskede båd.

Handwerks selskab var dog billigere end amerikanerne, skriver styrelsen i en mail.

'Efter at have modtaget tilbud fra de to mulige leverandører, blev det i FMI (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse , red.) besluttet at købe via den danske leverandør, da den samlede pris var billigere end at købe dem i USA, uanset valg af motortype, samtidigt med, at RHIB kunne leveres op til otte måneder tidligere af den danske leverandør.

'Derudover kunne RHIB af den danske leverandør leveres direkte i Danmark, frem for i USA, som var alternativet,' skriver styrelsen.

Jeppe Handwerk blev 18. august 2002 viet til Birgitte Zachau i Hou kirke på Langeland. Med til festlighederne var blandt andet kronprins Frederik og Mary Donaldson inden de blev gift. Foto: Ole Steen

Rundvisning

Undersøgelsen af Frømandskorpset kommer i kølvandet på spørgsmål stillet af forsvarsmediet Olfi om elitekorpset.

I et interview med forsvarsmediet, fortalte chefen for Frømandskorpset Jens Birkebæk Bach blandt andet, at medlemmer af bandet Antonelli Orchestra, kendt fra Vild Med Dans på TV2, havde underholdt ved en privat fest for chefen.

Kapelmester i bandet, Claes Antonsen, er ifølge Olfi privat ven med Jens Birkebæk Bach, og i september blev kapelmesteren og et par gæster inviteret op til Marinestation Kongsøre af chefen for Frømandskorpset, fortalte Jens Birkebæk Bach i interviewet.

Her fik de blandt andet en rundvisning og flere oplevelser, selvom marinestationen normalt er lukket land for civile.

14,5 millioner

Copenhagen Global er et datterselskab under Copenhagen Group, der ejes af Jeppe Handwerk og hans hustru Birgitte Handwerk.

Copenhagen Group leverer gennem sine fire datterselskaber en lang række ydelser, herunder isenkram til forsvar og organisationer rundt om i verden.

Parrets holdingselskab, Handwerk Holding A/S, havde i 2018 en egenkapital på 14,5 millioner kroner.

Jeppe Handwerk ønsker kun at give en kort kommentar til Ekstra Bladets oplysninger.

- Alt er efter bogen, skriver han i en mail.