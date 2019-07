Krypto-børs hacket for 200 millioner kroner

Bitcoin er en digital valuta, der gør det nemt at handle digitalt.

Valutaen er uafhængig af den normale bankverden og sikrer både sælgere og købere en udstrakt form for anonymitet.

Valutaen har de seneste år fået et blakket ry, fordi kriminelle i stor stil bruger den.

De seneste to år har Bitcoin været udgangspunkt for massive kursudfald, fordi folk er begyndt at spekulere i den

Herhjemme har Nationalbankdirektør Lars Rohde, opfordret til, at 'Man skal holde sig væk. Det er livsfarligt'

Det er blevet markant sværere at annoncere for Bitcoins på nettet i det seneste år. For nylig har Facebook dog åbnet op igen.

Såfremt man vil købe, er det vigtigt at gå til de store og regulerede brokere, da der findes mange svindlere indenfor bitcoin-segmentet.