Kunder er rasende: - Jeg bliver virkelig hidsig

Masser af danske flykunder føler sig snydt, fordi Norwegian ikke vil betale dem pengene tilbage for aflyste fly. Minister afviser at kunne gøre noget som helst

Da 32-årige Siliane Bjerre før coronakrisen bestilte fem flybilletter til Sicilien hos Norwegian, havde hun aldrig regnet med at skulle stå i sin nuværende situation.

- Jeg synes, det er sindssygt strengt, og jeg bliver virkelig hidsig over det. Jeg er med på, at flybranchen er i knæ, men at opfinde regler og på den måde snyde så mange det er ikke i orden, siger hun til Ekstra Bladet.

Ligesom for så mange andre danskere blev hendes fly, der havde afrejse i august, aflyst. Alligevel har Norwegian nægtet at give hende pengene tilbage. Deres forklaring er, at hun selv aflyste inden da - og dermed har hun ikke krav på refusion og sine 11.000 kr. ifølge loven.

Vrede kunder

Den samme forklaring har rigtig mange andre danskere fået, hvorfor det flyder med negative kommentarer om Norwegian på Trustpilot.

Siliane Bjerg, der er udviklingskonsulent for Mødrehjælpen, tog kontakt til flyselskabet, da hun 27. april så, at Norwegian i forbindelse med en redningsplan meldte ud, at man ikke ville flyve i Danmark før 2021. Ifølge Norwegian var der dog kun tale om et 'worst-case scenario'.

- Derfor går jeg ind og udfylder en kontaktformular på deres hjemmeside, hvor jeg skriver, at jeg ikke aflyser, men at jeg kan forstå, at de ikke vil flyve mere i Danmark i 2020. Og så spørger jeg, hvordan jeg kan få mine penge tilbage?

Hun hører derefter ikke mere fra dem i en lang periode.

- I juli ringede jeg så ind til dem for at få bekræftet, at flyet var aflyst, og det fik jeg så at vide over telefonen, at det var. Det lød på hende, som om jeg ville få mine penge. Jeg havde heller aldrig forestillet mig andet.

Standardsvar

For et par uger siden fik hun så et standardsvar fra Norwegian, hvor de afviste hende med argumentet om, at hun selv havde aflyst sit fly.

Da hendes henvendelse foregik gennem flyselskabets hjemmeside, kan hun ikke finde den frem over sin mail.

- Men det kan da heller ikke være mig, som skal bevise, at jeg ikke har aflyst min rejse. Det må da være dem, siger hun.

Selvom det ikke er lykkedes for hende at komme igennem til Norwegian, vil hun fortsætte med at forsøge at få sine penge tilbage.

- Jeg bliver ved med at klage og kontakte dem. En ting er pengene. Men grundlæggende er det ikke orden at gøre sådan.

Norwegian erkender, at man formentlig har begået en fejl i sagen om Siliane Bjerre. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Norwegian: Vi har nok begået en fejl

Ekstra Bladet har spurgt Andreas Hjørnholm, der er kommunikationschef for Norwegian i Danmark, hvorfor man ikke vil betale pengene tilbage til Siliane Bjerre.

- Jeg har ikke haft lejlighed til at undersøge sagen, men det lyder, som om der er begået en fejl. Hvis ens fly er aflyst, har man krav på at få pengene tilbage. Det er stærkt beklageligt, hvis det viser sig, at vi har begået en fejl.

- Det flyder med lignende sager på Trustpilot. Har I godt nok styr på det?

- Der er ingen tvivl om, at vores kundeservice har enorme mængder af sager og fortsat har det, men selvfølgelig har vi en forpligtelse til at behandle alle sager korrekt. I det omfang at en sag ikke er ordnet korrekt, har de stadig et krav, men det er lidt svært at forholde sig til en masse sager, som jeg ikke kender.

Sådan kan du som flykunde få dine penge Dit flyselskab har aflyst din rejse Hvis et flyselskab aflyser din rejse, har du ret til at få dine penge retur. Derfor skal du altid først tage kontakt til flyselskabet. Flyselskabet kan også tilbyde dig en voucher eller et tilgodebevis, men du har ret til at sige nej og få dine penge tilbage. Tager du imod en voucher, kan du miste pengene, hvis flyselskabet senere går konkurs. Du har selv aflyst din flyrejse Det er meget vigtigt, at du aldrig selv aflyser din flyrejse, for så har du ikke ret til at få dine penge retur. Og så er det lige meget om flytrafikken står stille pga. coronakrisen. Det eneste, du kan få tilbage, er de skatter og afgifter, som du har betalt i forbindelse med købt af rejsen. Har du købt igennem en tredjepart? Hvis du har købt billetterne igennem en tredjepart, f.eks. expedia eller flybillet.dk, skal du først kontakte dem. Hvis de ikke vil hjælpe dig, skal du forsøge at få pengene tilbage fra flyselskabet. - Det er vores juridiske vurdering, at det er flyselskabet og ikke tredjeparten, som skal gøres ansvarlig for at refundere pengene, siger Alex Kirkeberg fra flyhjælp.dk. Har du købt på kreditkort? Har du købt billetterne på et internationelt kreditkort, f.eks. Mastercard, har du mulighed for at få dine penge tilbage. - Men det er ikke alle banker, som tilbyder det, og det er også forskelligt, hvilke kreditkort der kan bruges, siger Alex Kirkeberg fra flyhjælp.dk. Gør indsigelse igennem din bank Hvis du har brugt et almindeligt dankort, kan du forsøge at gøre en indsigelse igennem banken. - Jeg har hørt, at flere forbrugere har fået pengene tilbage fra en rejse ved at gøre indsigelse. Jeg synes faktisk, at det er helt oplagt at opfordre folk til det, har vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk Vagn Jelsøe tidligere sagt til Ekstra Bladet. Han understreger dog, at der ikke er nogen facitliste for, hvad man kan gøre indsigelser mod. Klag til myndighed Hvis flyselskabet ikke udbetaler dig dine penge, har du mulighed for at klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Hvis du selv har aflyst din rejse og vil klage over sagen, kan du rette henvendelse til Center for Klageløsning eller Forbruger Europa. Gå i retten Absolut sidste udvej må betegnes at være en retssag. Det er både usikkert og koster penge.