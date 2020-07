Kunder raser over parkeringstjeneste

Parkeringsappen ParkPark får heftig kritik for pludselig at trække 300 kroner fra sine kunder. De bruger os som bank, siger en utilfreds kunde

Den nordjyske parkeringstjeneste ParkPark er kommet under heftig beskydning fra sine kunder.

Utilfredsheden skyldes, at selskabet - som er ejet af bl.a. rigmanden Mads Peter Veiby - netop har skiftet forretningsmodel. Tidligere betalte kunderne ad hoc for parkeringen. Men fremover skal man betale forud.

I den forbindelse har ParkPark trukket 300 kroner fra hver kunde. Og det er bestemt ikke faldet i god jord.

- Jeg har kun brugt ParkParks app en gang, og det er to år siden. Så jeg blev noget overrasket, da de lige pludselig havde hævet 300 kroner. Det er jeg aldrig blevet varslet om, siger Thomas Zimmermann, 34 år, som bor i Aalborg-området.

Han er bestemt ikke tilfreds med ParkParks handling.

- De bruger jo os kunder som bank, når de pludselig trækker så mange penge. Og der er sikkert mange kunder, der aldrig opdager det. Det er simpelthen ikke i orden, siger Thomas Zimmermann.

Han fortæller, at han allerede har kontaktet ParkPark tre gange i dag - uden at komme igennem. Om han får sine penge tilbage, er der endnu uvist.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mads Peter Veiby blev mangemillionær på at sælge mobilselskabet M1 til Telmore. Nu ejer han bl.a. ParkPark. Foto: Gregers Tycho

Direktør afviser kritik

Og Thomas Zimmermann er langt fra den eneste utilfredse kunde. På platforme som Facebook og Trustpilot vælter kritikken ned over ParkPark, ligesom Ekstra Bladet bliver bestormet med mails.

'Det i har gang i er simpelthen noget svineri! Føj!' lyder det i en af klagerne.

Flere skriver desuden, at de forgæves forsøger at komme i kontakt med ParkPark for at få pengene tilbage.

ParkPark Stiftet i 2013. Har hovedsæde i Aalborg. Med ParkParks app kan man parkere sin bil på parkeringspladser i 15 forskellige kommuner. Selskabet havde i sit seneste regnskab et overskud på 400.000 kr. I regnskabet skriver revisoren BDO, at selskabet har 'indberettet urigtige momsangivelser til Skattestyrelsen'.

Men ifølge ParkParks direktør, Michael Buch Sandager, har selskabet ikke gjort noget forkert.

- Vi vil gerne tjene penge. Derfor har vi placeret os i en situation, hvor vi ikke skal betale gebyr for hver eneste kreditkortsbetaling, og hvor vi ikke har en masse dårlige betalere. Det er grunden til, at vi har skiftet forretningsmodel, siger han.

- Så kunderne skal nu betale for, at I hidtil har brugt den forkerte model?

- Alle vores kunder har på et tidspunkt accepteret vores handelsbetingelser. Deri står, at vi kan ændre vilkårene, som vi vil. Vi har varslet den her ændring for 45 dage siden.

'Svindel. Intet mindre'

På Facebook og Trustpilot afviser en stribe ParkPark-kunder at være blevet varslet i god tid.

'Det er løgn. Jeg modtog mailen 29. juni. Svindel. Intet mindre', skriver en.

Men direktør Michael Buch Sandager står fast på, at kunderne er blevet varslet.

- Vi har løbende sendt sms'er og emails ud til kunderne. Så vi mener, at de er blevet varslet, som reglerne foreskriver, siger han.

- Hvor mange kunder har I trukket 300 kroner fra?

- Det vil jeg ikke sige til dig. Det er en forretningshemmelighed.

- Har I spekuleret i, at nogle af kunderne måske aldrig opdager, at pengene er blevet trukket?

- Nej. Overhovedet ikke.

Se også: Endnu et direktør-drama: Rigmand bortviser parkerings-boss

Skulle have opsagt kontoen

- Jeg har lige talt med en person, som har brugt ParkPark en gang. I januar 2019. Han havde ikke planer om at bruge appen igen, men er nu blevet trukket 300 kroner.

- Så skulle han jo have opsagt kontoen hos os.

- Han havde jo oprettet sig i den tro, at han kunne nøjes med at betale for den parkering, han bruger.

- Men det har vi jo varslet, at vi har ændret på.

- Men synes du selv, det er i orden at gøre det på den her måde?

- Det kan jeg love dig. Ellers havde vi ikke gjort det sådan.

Hørt fra mange

- Og der er ikke tale om, at ParkPark er kommet i problemer i forbindelse med coronakrisen og nu fylder kontoen op med penge fra kunderne?

- Nej. Det er der bestemt ikke tale om.

- Hvad har responsen fra kunderne været på den her ændring?

- Det er klart, at vi har hørt fra mange. Nogle har sagt, at det vil de ikke være med til. Andre har sagt, at de kun vil indbetale 100 kroner. Og så tilbagefører vi naturligvis 200 kroner. Det er der faktisk mange, som synes er fair.