Lagkage-millionær tilbage på sporet

Ole Schielder Kristoffersen, der stiftede Lagkagehuset, har haft et fremragende 2019 med sit selskab

Lagkagehusets medstifter Ole Schielder Kristoffersen, som - før han blev mangemillionær - fremviste lækre kager på morgen-tv, kan nu igen også fremvise flotte tal på bundlinjen.

Det fremgår af et nyt regnskab fra hans selskab Schielder Holding Aps, hvor han kan præsentere et overskud på 67 mio. kr.

Det er noget af en ændring i forhold til sidste år, som endte med et underskud på 16 mio. kr.

Han har i forlængelse af det gode resultat hevet ti mio. kr. ud til sig selv i udbytte. Egenkapitalen bugner med 461 mio. kr.

Investeringer

Det er i sær posten finansielle indtægter, som inkluderer værdipapirer, der har været indbringende for ham i 2019.

Den nu tidligere bagekonge har derudover investeret i et hav af forskellige virksomheder

Virksomhederne befinder sig primært inden for ejendomsbranchen, men han har også ejerandele i Copenhagen Coffee Lab og legetøjsfirmaet Plus-Plus. Resultaterne i begge selskaber har været imponerende.

Blandt samarbejdspartnere er der flere kendte folk. Blandt andet hans tidligere partner i Lagkagehuset Steen Skallebæk, stjernearkitekten Bjarke Ingels og baronen Johan Wedell-Wedellsborg.

Skandale-firma

Alt er dog ikke fryd og gammen for Ole Kristoffersen og hans investeringer. Han har således penge i det skandaleombruste ACT. Global.

Tidligere var han også en del af bestyrelsen, men efter de dårlige sager om firmaet begyndte at eskalere, trak han sig herfra efter kort tid.

Se også: Skandaledirektør er færdig: Her er afløseren

I det nye regnskab fremgår det også, at corona-krisen vil have negativ indflydelse på hans investeringer, dog uden at det vil være altafgørende.