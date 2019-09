Landsdækkende butikskæde lukker

12 VÆRSGO-butikker bliver lukket i forbindelse med, at kæden er blevet opkøbt af Kop og Kande.

Til gengæld er 11 butikker blevet skånet og er således nu en del af Kop & Kandes 103 butikker over landet. VÆRSGO træder på den måde ind i Kop & Kande som andelshaver.

Administerende direktør i Kop & Kande Peter Rønn ser frem tilføjelsen af de nye butikker.

'Jeg er rigtig glad for den aftale, vi har forhandlet os frem til med VÆRSGO. Og jeg er rigtig glad for, at vi kan udvide antallet af Kop & Kande-butikker, så vi nu kan invitere danskerne indenfor i 11 nye butikker,' siger han i en pressemeddelelse.

De 12 VÆRSGO-butikker, der lukker, er beliggende i byer, hvor der allerede findes en Kop & Kande.

Et millionunderskud

I sit første regnskabsår havde den nu nedlagte butikskæde et underskud på hele 46,5 millioner kroner.

Derfor kunne Finans også allerede i juni 2019 beskrive, hvordan kædens ejer, Nils Thorborg, planlagde at afvikle kæden. Dengang udtalte daværende administrerende direktør, Søren Ibsen, at selskabet kiggede mod partnerskaber.

'Det er planen at fortsætte Værsgo, men med henvisning til både vores og andres resultater kan vi se, at markedet i den grad kalder på en konsolidering, og derfor kigger vi naturligvis på muligheder for strategiske partnerskaber, samarbejde med andre aktører eller lignende. VÆRSGO er således alene benævnt under ophørende aktiviteter for at forberede ovenstående,' skrev han i en mail.