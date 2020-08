Lavere salg under corona har kostet Heineken milliarder

Den globale nedlukning under coronakrisen har kostet både salg og indtjening for den hollandske bryggerikoncern Heineken.

Det viser selskabets regnskab for de første seks måneder af 2020.

Samlet for perioden har Heineken tabt 2,2 milliarder kroner på bundlinjen.

Det skyldes især en omsætning, der i forhold til samme periode sidste år er faldet med 19,2 procent til 68,8 milliarder kroner.

I regnskabet forklarer Heineken det lavere salg med de tiltag, som flere lande har foretaget i løbet af perioden for at dæmme op for coronavirusset.

Tiltagene tæller blandt andet restriktioner i forhold til folks frie bevægelighed, lukning af salgssteder og obligatorisk nedlukning af produktionsfaciliteter.

Heineken kan dog glæde sig over, at ingen af koncernens bryggerier længere er lukket som følge af statslige restriktioner.

- Første halvdel af 2020 var kendetegnet ved hidtil usete udfordringer, og jeg er meget stolt af vores medarbejdere rundt om i hele verden, siger Dolf van den Brink, administrerende direktør hos Heineken, i en kommentar.

Direktøren fortsætter med at sige, at medarbejderne hurtigt har tilpasset sig en ny virkelighed, samtidig med at de har passet på hinanden, kunderne og samfundet.

Ifølge regnskabet har selve ølsalget hos Heineken været stigende, siden at det i april oplevede et lavpunkt.

Det stigende ølsalg er sket, i takt med at de globale nedlukninger er blevet ophævet, og efterspørgslen er vendt tilbage.

På trods af forbedringen i løbet af andet kvartal er Heinekens samlede ølsalg stadig faldet med 11,5 procent i de første seks måneder af året.

Heineken er et af de største bryggerier i verden med en række kendte brands i sin portefølje.

Blandt andet er ølmærkerne Amstel, Tiger og Birra Moretti ejet af Heineken.

Heineken er en af de største konkurrenter til danske Carlsberg, der kommer med sit regnskab for første halvdel af 2020 torsdag 13. august.