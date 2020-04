Ledigheden er faldet med cirka 750 personer

Udviklingen i antallet af ledige stabiliserede sig tirsdag, efter at der for første gang i en uge var en stigning mandag.

Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Efter en stigning i antallet af ledige på 1555 mandag er antallet faldet med cirka 750 tirsdag. Dermed er halvdelen af stigningen allerede udlignet igen.

I alt har Beskæftigelsesministeriet registreret lidt over 46.000 flere ledige siden 9. marts og starten på coronakrisen i Danmark.

Dertil er 150.000 lønmodtagere tilmeldt en ordning om lønkompensation, hvor virksomheder får staten til at betale størstedelen af lønnen, mod at lønmodtagerne ikke bliver fyret.

Faldet tirsdag skyldes, at antallet af frameldte var på sit højeste siden samme dag sidste uge.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) håber, at der er grund til optimisme de kommende uger.

- Vi er så småt begyndt at genåbne landet, og danskerne er generelt gode til at følge retningslinjerne for at mindske coronasmitten, så det giver mig en smule optimisme. Men der er meget at indhente, skriver han i en kommentar til tallene.

I alt har 88.000 meldt sig som ledige siden 9. marts. I den periode har 42.000 frameldt sig som ledige.

Baseret på tal for hele 2020 har lidt over halvdelen frameldt sig som ledig af forskellige andre årsager, såsom at de er gået på barsel, pension, efterløn eller er påbegyndt en uddannelse.

Økonomer har allerede nu blikket rettet mod 1. maj, hvor der er frygt for en stor stigning i antallet af personer, der melder sig ledige.

Tesen er, at der en gruppe, som er blevet opsagt med udgangen af marts, men med en måneds varsel. Derfor kan de først tilmelde sig som ledige 1. maj.