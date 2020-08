Ledigheden i nyt fald

For anden måned på stribe er den danske bruttoledighed faldet.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Fra juni til juli er bruttoledigheden faldet med 5500 til 148.100. Det sker, efter at ledigheden også faldt fra maj til juni.

Den positive udvikling kommer efter tre måneder med markante stigninger i ledigheden som følge af nedlukningen af store dele af samfundet i midten af marts.

Fra februar til maj steg bruttoledigheden således med hele 53.900. Det svarer til, at ledighedsprocenten for arbejdsstyrken steg med 1,9 procentpoint til 5,6 procent i maj.

De seneste måneders bedring har imidlertid reduceret ledighedsprocenten igen. I juli var 5,2 procent af arbejdsstyrken ledige. Det var 0,2 procentpoint lavere end måneden før.

Ifølge Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, ses den positive udvikling på arbejdsmarkedet også i en række andre økonomiske nøgletal.

Blandt andet nævner han, at man har set en tydelig stigning i antallet af nye jobopslag, ligesom der har været en begyndende fremgang i beskæftigelsen.

- De seneste måneders fald i ledigheden bør derfor også ses som et klart tegn på, at arbejdsmarkedet så småt er ved at komme til hægterne oven på coronakrisens hærgen i foråret, siger Tore Stramer i en skriftlig kommentar.

De seneste måneders positive udvikling på arbejdsmarkedet tyder på at være fortsat i august.

I hvert fald viser tal fra Beskæftigelsesministeriet, at ledigheden også er faldet i sommerens sidste måned.

Det er rigtig glædeligt, siger Steen Nielsen, vicedirektør i Dansk Industri.

Han tilføjer, det er værd at glæde sig over, at der netop er indgået en aftale mellem arbejdsmarkedets parter om en arbejdsfordeling for resten af året.

- Arbejdsfordelingen kan bidrage til, at ledigheden ikke stiger i løbet af efteråret, i forbindelse med at lønkompensationsordningen netop er udløbet, siger Steen Nielsen i en skriftlig kommentar.

Den nye aftale om arbejdsfordeling skal implementeres hurtigst muligt og vil gælde frem til årsskiftet.