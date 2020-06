Ledighedskøen er vokset med næsten 2000 personer i pinsen

2898 personer meldte sig ledig mandag, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet, der oplyser, at normalen for 1. juni er omkring 4100 nye ledige.

Samtidig oplyser Beskæftigelsesministeriet, at der er næsten 2000 flere ledige mandag, end der var torsdag før pinsen.

Når ledighedskøen ikke vokset i samme takt, som antallet af nye tilmeldte skyldes det, at der løbende også er personer, som framelder sig som ledige.

Det kan skyldes sygdom, barsel, eller at de er gået på pension. Det kan også - hvilket er tilfældet for næsten halvdelen indtil videre i år - være fordi vedkommende har fundet et nyt job.

Siden udbruddet af coronakrisen med den delvise nedlukning af Danmark til følge har der været særlig spænding forbundet med mængden af nye ledige, der melder sig den 1. i hver måned.

Det skyldes, at mange bliver opsagt ved månedens udgang - men med en eller tre måneders varsel.

Og da man først kan melde sig ledig, når man reelt set er opsagt, kommer tilmeldingerne fra de personer omkring den 1. med en eller tre måneders forsinkelse.

Derfor vil eksempelvis nogle af de personer, der er blevet opsagt 1. maj, være blandt de personer som har meldt sig ledig 1. juni.

Ifølge cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre har 1. juni vist sig forholdsvis mild i antallet af nytilmeldte ledige. Men det er for tidligt at konkludere på udviklingen, skriver han i en analyse:

- 1. april lød ledighedstilmeldingerne på knap 9.000 personer, mens antallet rundt regnet var på 5.500 personer 1. maj og i dag (tirsdag, red.) knap 3.000.

- Selv om der med dagens tal dermed er tale om en neddrosling for hver den 1. i måneden, så skal man være påpasselig med at stirre sig blind på den udvikling alene.

- Det er nemlig i høj grad påvirket af de forskelligartede opsigelsesvarsler, hvor man typisk ser ingen, en måneds eller tre måneders varsler. Så binder man sin glæde på den aftagende tendens, så kan man blive slemt skuffet den kommende tid.

Han peger på, at personer opsagt i 1. april og dermed umiddelbart i kølvandet på nedlukningen af Danmark først vil optræde som ledige fra 1. juli, hvis de har haft tre måneders varsel.

Derudover er der ifølge den seneste opgørelse fra Erhvervsstyrelsen omkring 220.000 personer, hvis job er tilmeldt lønkompensation. Den ordning udløber 8. juli.

- Forlænges den (ordningen, red.) ikke, forventer vi at se en stigning i ledigheden, som kan udkonkurrere de i forvejen voldsomme stigninger i marts og april, skriver Jeppe Juul Borre.

Ledigheden steg med lidt under 14.000 i marts, mens den steg med 35.500 i april. Antallet af ledige har været forholdsvist stabilt i maj.