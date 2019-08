Legetøjsgigant i milliardopkøb

Spilproducent er parat til at lægge tårnhøjt beløb for tv-virksomhed

Legetøjsgiganten Hasbro, der herhjemme særligt er kendt for at lave brætspil, er klar til at lægge fire milliarder dollars (knap 27 milliarder kroner) for underholdningsfirmaet Entertainment One

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Canadiske Entertainment One står blandt andet bag de populære børneprogrammer Gurli Gris og Pyjamasheltene, som bliver vist verden over.

Hasbro meddeler, at man ønsker at købe Entertainment One, for at man kan lave flere tv-serier eller film om firmaets legetøjsfigurer. I forvejen har man blandt andet haft held med at gøre det samme med brands som My Little Pony og Transformers.

Handlen afsluttes inden årets udgang. Ifølge AP har nyheden om den forestående handel allerede fået Entertainment Ones aktier til at stige med 30 procent på børsen i London.