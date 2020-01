Lego indgår samarbejde med engelsk storklub

Den danske legetøjsgigant Lego er gået sammen med Manchester United om en klodset udgave af Old Trafford - den engelske fodboldklubs legendariske stadion, som i år fylder 110.

Modellen bliver en del af 'Lego Creator Expert'-serien til voksne og kommer til at indeholde 3898 klodser. Størrelsesforholdet er 1:600, og modellen måler 18,5 cm (højde) x 47 cm (længde) x 39 cm (bredde).

- At skabe Old Trafford i LEGO-klodser var en enorm designudfordring for teamet, og vi kunne ikke være lykkeligere for resultatet. Det 110 år gamle stadion forsynede os med så mange vigtige lokationer, funktioner og historier at fortælle, da vi konstruerede denne model. Vi er glade for, at vores fans kan opleve al denne historie og detaljerigdom, mens de konstruerer og stolt viser dette ikoniske stadion frem, udtaler Michael Psiaki, LEGO Design Master, i en pressemeddelelse.

Manchester Uniteds chef for partnerskaber, Sean Jefferson, er også tilfreds med resultatet:

- Vores Old Trafford-stadion er lige så ikonisk som Manchester United selv, og vi er stolte over at kunne bringe det til live i Lego-form', udtaler han.

Sættet bliver tilgængeligt 1. februar - samme dag som Old Traffords 110 års fødselsdag. Prisen er 2200 kroner.

Lego-modellen af Old trafford indeholder blandt andet spillertunnellen og en statue af Sir Alex Ferguson. PR foto

3898 klodser men fodboldspillere medfølger ikke. Pr foto

Lego-udgaven af United Trinity-statuen med George Best, Denis Law og Sir Bobby Charlton. PR foto