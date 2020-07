Lektor: Trump får svært ved at udskyde præsidentvalg

Det er ikke særlig sandsynligt, at det amerikanske valg bliver udskudt, selv om den amerikanske præsident, Donald Trump, torsdag har rejst spørgsmålet på Twitter om mulig udskydelse af det kommende valg.

Det vurderer Niels Bjerre-Poulsen, som er lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet.

- Det er meget besværligt at få udskudt et præsidentvalg i USA, og det er slet ikke præsidentens beslutning, hvornår et valg afholdes, siger han.

I den amerikanske forfatning fremgår det, at præsidentvalget skal holdes den første tirsdag i november.

Hvis det tidspunkt skal ændres, kræver det en omfattende ændring af lovgivningen, siger Niels Bjerre-Poulsen.

- Hvis man skal ændre tidspunktet for valget, skal der ændres lovgivning i begge kamre - Repræsentanternes Hus og Senatet - og så skal det underskrives af præsidenten. Det er omfattende, siger han.

- Men det er kun det formelle. Der er også to andre datoer, som står i forfatningen. Nemlig hvornår den nye Kongres, som vælges ved samme valg, skal tiltræde, og hvornår præsidenten skal indsættes. Det kræver også lovgivning. Så det er utrolig omfattende, siger han.

Det er ifølge Niels Bjerre-Poulsen meget svært at få flyttet flere datoer, fordi det kræver flere forfatningsændringer.

I en besked på Twitter torsdag henviser Trump til den påståede risiko for svindel med brevstemmer som årsag til, at valget kunne udskydes.

- Udskyd valget til folk kan stemme ordentligt, pålideligt og sikkert???, skriver han.

Præsidenten gentager i sit opslag en påstand, han mange gange har fremført om, at brevstemmer vil føre til valgsvindel.

Der er ifølge nyhedsbureauet Reuters og en række amerikanske medier ikke præsenteret noget bevis for, at brevstemmer skulle være brugt til valgsvindel i mærkbart omfang.

Ifølge Niels Bjerre-Poulsen forsøger Trump at bane vejen for, at hvis han taber valget, vil det være på grund af valgsvindel.

- Han kan ikke ændre datoen på valget. Men det, han kan gøre, og det, han har forsøgt længe, er at så mistillid ved hele valgsystemet.

- Dermed forsøger han at antyde, at det er svindel, som vil gå ham imod og være årsag til et eventuelt tabt valg, siger Bjerre-Poulsen.

Det amerikanske præsidentvalg skal afholdes tirsdag 3. november i år.