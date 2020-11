Letbane undersøges: Har fået beton fra skandalefirma

Ved du noget om BG Beton eller Bach Gruppens byggerier, så skriv til Ekstra Bladets journalist på mr@eb.dk

Efter afsløringerne af groft byggefusk med fundamentet under et knap 90 meters højhus på Amager har adskillige bygherrer rettet kritisk fokus på betonfirmaet BG Beton, der har leveret beton til højhuset på Amager.

En af de bygherrer er Odense Letbane, der nu tager boreprøver på otte forskellige strækninger, oplyser Odense Letbane til Ekstra Bladet.

- Der har i pressen været mange skriverier om BG Beton, og vi vil være helt sikre på, at alt er i orden. Derfor har vi besluttet, at vi tager nogle prøver ud af vores konstruktioner.

- Men vi har ingen grund til at tro, eller har nogen indikationer af, at der er nogen problemer med den leverede beton, siger Steen Lykke, teknisk direktør i Odense Letbane.

Multimillionærs datterselskab

BG Beton er et datterselskab af Bach Gruppen, der blandt andet ejes af multimillionæren Finn Bach.

Firmaet har leveret beton til skinnernes i alt 14,5 kilometer lange forløb gennem Odense, og det er altså otte forskellige steder her, at betonen nu skal undersøges.

- Vi har udvalgt punkter, hvor vi prøver at dække de forskellige typer beton, vi har brugt. Noget af betonen ligger under jorden, og noget af betonen ligger eksponeret over jorden, siger Steen Lykke.

Han understreger, at der i byggeprocessen har foregået tests af betonen på BG Betons fabrik i Odense, og ved større støbninger er der også taget prøver af betonen, når den ankom til byggepladsen.

Indhold testes

Odense Letbane har hyret Teknologisk Institut til at bore mellem tre og fire kerner af beton ud på hver af de otte lokationer til en omfattende test af både styrke og indhold.

Analysen skal blandt andet klarlægge, hvilken type af sten og sand der er brugt, samt hvad forholdet er mellem vand og cement i betonen, fortæller den tekniske direktør videre.

Odense Letbane er dog allerede nu opmærksom på, at der på en eller to steder ved en fejl er brugt den næstbedste af de to typer af beton, de bruger.

- Der er sket en beklagelig fejl ved, at man simpelthen er kommet til at bestille det forkerte. Men det er stadig en rigtig god beton, og nu undersøger vi, om det kan blive liggende. Det forventer jeg, at det kan, siger Steen Lykke.

Den tekniske direktør forventer, at de endelige resultater af prøverne fra Teknologisk Institut foreligger inden for cirka en måned.

Her tjekker de også

Betonen ved byggeriet Grønttorvet her i Valby skal også undersøges. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

For knap to uger siden kunne Ekstra Bladet fortælle, at den nye bydel i København kaldet Grønttorvet har fået leveret store mængder beton til sine mange bygninger fra BG Beton.

Leverancerne er blandt andet kommet fra BG Betons værk i Nordhavn, der efter sagen om højhuset på Amager mistede sit certifikat og derefter blev lukket 'med øjeblikkelig virkning'.

Frygter snyd

Efter afsløringerne i pressen besluttede direktør i FB Gruppen Hans-Bo Hyldig, at bygningerne i Grønttorvet nu skal undersøges.

Siden er der kommet svar på prøver fra tre bygninger på Grønttorvet, og de lever op til kravene, har FB Gruppen siden meldt ud.

Prøverne fra de øvrige bygninger kommer dog til at foregå i nogle uger endnu.

Få uger inden var det i øvrigt Herlev Hospital, der efter en henvendelse fra Ekstra Bladet igangsatte en undersøgelse af betonen fra BG Beton.